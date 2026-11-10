Ile Maurice: Merilyn Patricia Marie Louise, 62 ans, perd la vie

Un grave accident de la route a coûté la vie à Merilyn Patricia Marie Louise, âgée de 62 ans, dans l'après-midi du dimanche 8 novembre, sur la route côtière de Palmar, à Trou-d'Eau-Douce. Cette habitante de Résidence Kennedy, à Quatre-Bornes, se trouvait à l'arrière d'une motocyclette lorsqu'une collision s'est produite avec un autre deuxroues, à proximité du cimetière. Trois autres personnes ont été blessées dans cet accident.

La disparition brutale de Merilyn Patricia Marie Louise a profondément bouleversé ses proches, qui peinent encore à réaliser ce qui s'est passé. À Résidence Kennedy, où résidait la sexagénaire, la douleur est vive. Son fils, Jean Ian, préfère laisser les enquêteurs faire leur travail afin que les circonstances exactes de l'accident soient établies. «Je remets tout entre les mains de la police. Je suis sûr qu'ils vont faire leur travail comme il faut», confie-t-il. Malgré son chagrin, il garde confiance dans les autorités et attend les conclusions de l'enquête.

L'accident s'est produit vers 17 h 40, alors que les deux motocyclettes circulaient dans la même direction, de Trou-d'Eau-Douce vers Palmar. La victime était passagère d'une motocyclette conduite par un homme de 56 ans, également domicilié à Résidence Kennedy. Arrivé à hauteur du cimetière, ce dernier aurait entrepris de tourner à droite lorsqu'une autre motocyclette, avec deux hommes à bord, aurait tenté de le dépasser. Une collision s'en serait suivie, projetant les occupants des deux véhicules sur la chaussée.

Alertés, les policiers de Trou-d'Eau-Douce se sont rendus sur les lieux. Ils y ont découvert la sexagénaire étendue au milieu de la route, inconsciente et présentant de multiples blessures. Elle portait toujours son casque de protection. Le conducteur de 56 ans souffrait de blessures au pied, tandis que les deux occupants de l'autre motocyclette, âgés de 32 et 35 ans et domiciliés au Mahot, Trou-d'Eau-Douce, se plaignaient de fortes douleurs corporelles.

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Une équipe du SAMU est arrivée sur place vers 18 h 30. Malheureusement, le médecin n'a pu que constater le décès de Merilyn Patricia Marie Louise. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Sir Anerood Jugnauth, à Flacq. Une autopsie a été pratiquée hier afin de déterminer la cause exacte de sa mort. Son décès a été attribué à de multiples blessures. Les trois blessés ont, quant à eux, été conduits au même établissement hospitalier, où ils ont été admis après avoir reçu les premiers soins. Leur état de santé est jugé assez sérieux.

Les alcootests pratiqués sur les deux conducteurs se sont révélés négatifs. Des prélèvements sanguins ont également été effectués en vue d'analyses toxicologiques. Les deux motocyclettes ont été saisies pour les besoins de l'enquête. Aucun témoin indépendant ne s'était manifesté au moment du constat policier. Toutefois, les enquêteurs pourront s'appuyer sur les images d'une caméra du réseau Safe City couvrant les lieux de l'accident pour tenter d'en reconstituer le déroulement.