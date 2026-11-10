Soudan: Premier ministre approuve la création du Conseil national de lutte contre le paludisme

9 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a fait le point sur la mise en oeuvre de son initiative visant à faire du Soudan un pays exempt de paludisme, ainsi que sur la stratégie adoptée pour lutter contre la maladie, l'éliminer et combattre ses vecteurs.

Cette initiative a été évoquée lors d'une réunion tenue lundi à Khartoum avec le ministre de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim. Ce dernier a indiqué que les discussions avaient également porté sur sa participation au sommet africain des dirigeants, au cours duquel l'initiative du Premier ministre avait été présentée et avait bénéficié d'un large soutien.

Le ministre a précisé que la réunion avait approuvé la création d'un Conseil national de lutte contre le paludisme, présidé par le Premier ministre et regroupant les institutions fédérales et des États, ainsi que les ministères, institutions et organismes concernés.

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