Soudan: L'ambassadeur du pays en Russie rencontre le président de la commission des affaires internationales de la Douma

L'ambassadeur du Soudan en Fédération de Russie, Mohamed al-Ghazali Siraj a rencontré lundi Piotr Tolstoï, président de la commission des affaires internationales de la Douma d'État russe.

Les échanges ont porté sur les résultats de la récente visite en Russie du président du Conseil de souveraineté, Abdul Fattah al-Burhan, de sa participation au troisième sommet Russie-Afrique et de son entretien avec le président Vladimir Poutine, susceptible de porter les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique.

L'ambassadeur a félicité la Russie pour le succès du sommet et des dernières élections législatives, ainsi que pour l'élection de M. Tolstoï à la tête de la commission. Il a exprimé le souhait de poursuivre la coopération entre la Douma et le Soudan, rappelant la participation de parlementaires aux célébrations du 70e anniversaire des relations diplomatiques et les efforts en cours pour créer un groupe d'amitié parlementaire russo-soudanais.

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Il a également évoqué la situation sécuritaire au Soudan, notamment les récentes attaques de drones lancés depuis l'Éthiopie, présentant des preuves, selon lui, de l'implication d'Addis-Abeba dans des frappes contre des infrastructures civiles. Il a indiqué que Khartoum avait déposé une plainte contre l'Éthiopie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

M. Tolstoï a salué les liens d'amitié entre les deux pays et assuré que la Douma soutiendrait la coopération bilatérale, tout en oeuvrant à la formation d'un groupe d'amis du Soudan.