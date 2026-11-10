Soudan: Le pays entend renforcer sa présence dans les organisations régionales et internationales

Le Secrétariat général du Conseil des ministres a organisé lundi un forum consacré au renforcement de la présence soudanaise dans les organisations régionales et internationales, sous le thème : « Des compétences nationales pour une présence active et une influence stratégique aux niveaux régional et international ».

La rencontre - Sous le patronage du Premier ministre, Kamil Idris - a réuni le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddin Salem, le secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali, ainsi que des responsables gouvernementaux, des universitaires et des experts.

À l'ouverture du forum, le ministre des Affaires étrangères a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement de son ministère à renforcer la représentation du Soudan au sein des organisations internationales et régionales, en capitalisant sur les expériences et les acquis antérieurs.

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De son côté, le secrétaire général du Conseil des ministres a souligné que cette rencontre visait à qualifier les compétences nationales pour accéder aux postes de direction et de responsabilité dans ces organisations. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources humaines du pays pour défendre ses intérêts stratégiques, renforcer son rayonnement international et attirer des projets de développement.

Les travaux ont porté sur deux communications consacrées au rôle de la transformation numérique dans le renforcement des capacités nationales, ainsi qu'à la contribution de la diplomatie et de la société civile à la présence soudanaise sur la scène internationale.

À l'issue des échanges, les participants ont recommandé la création d'un mécanisme national permanent de gestion des candidatures aux postes dans les organisations régionales et internationales, l'adoption d'une stratégie intégrée de formation et de renforcement des capacités, notamment des jeunes cadres, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de défense des intérêts supérieurs du Soudan.