Soudan: Le président du Conseil de souveraineté reçoit le chef des renseignements congolais

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des Forces armées, le général d'armée Abdul Fattah al-Burhan a reçu au palais présidentiel le directeur des services de renseignement de la République démocratique du Congo, Justin Anzou Kakiak, en présence du directeur des renseignements généraux, le général d'armée Ahmed Mufaddal.

Les échanges ont porté sur l'évolution des relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines. Les deux parties ont également examiné les perspectives de coopération sécuritaire, soulignant la nécessité de coordonner leurs efforts face aux défis et menaces sécuritaires dans la région, afin de consolider la stabilité et la paix sur le continent.

M. Kakiak a transmis les salutations du président congolais au président du Conseil de souveraineté, lui souhaitant bonne santé et exprimant ses voeux de sécurité, de stabilité et de prospérité durables pour le Soudan.