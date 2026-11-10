Soudan: Minnawi devant le Parlement français - Plaide pour le classement des FSR comme organisation terroriste

Paris, 9 NovLe gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi a appelé lundi la France, l'Union européenne et la communauté internationale à classer les Forces de soutien rapide (FSR) comme organisation terroriste, à mettre fin à tout soutien militaire et financier à cette force et à poursuivre les parties impliquées dans son financement.

S'exprimant devant des membres du Parlement français et des représentants de l'Union européenne, Minnawi a estimé que la crise soudanaise constituait un test de l'engagement international en faveur de la justice et des droits humains. Il a précisé que ses revendications visaient non pas la vengeance, mais la justice et la protection des civils.

Minnawi a préconisé cinq mesures, notamment le gel des avoirs des entreprises et réseaux financiers impliqués dans le financement des FSR, l'ouverture d'enquêtes sur les soutiens militaires et logistiques dont elles bénéficient, ainsi que l'appui à la Cour pénale internationale pour poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.

Évoquant les informations relatives au soutien extérieur dont bénéficieraient les FSR, notamment les accusations visant les Émirats arabes unis, il a réclamé des enquêtes internationales indépendantes et l'établissement des responsabilités.

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Minnawi a par ailleurs rappelé les atrocités commises à El-Fasher, El-Geneina et Zamzam, estimant que ces tragédies interpellaient la conscience internationale. Il a appelé les parlementaires français et les institutions européennes à traduire leur solidarité avec le Soudan en mesures concrètes, avertissant que le silence face aux exactions risquait de s'apparenter à une forme de complicité.