Soudan: Kamil Idris s'informé des projets et des plans du ministère de l'Éducation

9 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Kamil Idris, a été informé sur les projets et les plans du ministère de l'Éducation nationale, notamment le programme de nutrition scolaire, dont la première phase vise un million d'élèves dans l'ensemble des États du Soudan.

Il s'est entretenu lundi à Khartoum avec le ministre de l'Éducation nationale, Al-Tohami Al-Zein Hajar, en présence du ministre d'État aux Finances, le conseiller Mohamed Nour Abdel Daim, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Le ministre a indiqué qu'il a présenté au Premier ministre le progrès des projets soumis au Centre Roi Salman, du versement des arriérés de salaires des enseignants dans les différents États du Soudan, ainsi que de l'impression des manuels scolaires destinés aux élèves de première et deuxième années.

La réunion a également porté sur une proposition de coopération éducative entre le Soudan et le Qatar, ainsi que sur les préparatifs du ministère en vue de la Conférence sur l'enseignement général.

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