Soudan: Al-Burhan rencontre le directeur des services de renseignement de la RDC

9 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées, le Lit. Gén. Abdel Fattah al-Burhan, a reçu dimanche au palais républicain le directeur des services de renseignement de la République démocratique du Congo (RDC), Justin Anzon Kakiak, en présence du directeur général des services de renseignement, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans différents domaines.

Les deux parties ont également examiné les perspectives de coopération en matière de sécurité, soulignant la nécessité de coordonner leurs efforts pour faire face aux défis et aux menaces sécuritaires dans la région, dans le but de consolider la stabilité et la paix sur le continent africain.

À cette occasion, Justin Anzon Kakiak a transmis au président du Conseil de souveraineté les salutations du président congolais, lui souhaitant bonne santé et plein succès, ainsi que sécurité, stabilité et prospérité au Soudan.

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