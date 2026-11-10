Afrique: JOJ Dakar 2026 - La Tunisie au 60e rang, la Chine domine le classement des médailles

La Tunisie occupe la 60e place ex aEquo au classement provisoire des médailles des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, grâce à une médaille d'argent. La Chine conserve la tête du classement avec 23 médailles, dont 13 en or, devant le Japon et la Russie.

Selon le classement provisoire communiqué lundi 9 novembre 2026, la délégation tunisienne figure parmi les 86 nations ayant décroché au moins une médaille depuis le début de la compétition, organisée au Sénégal.

La Tunisie au 60e rang avec une médaille d'argent

La Tunisie partage la 60e position avec sept autres délégations : la Gambie, la Jordanie, le Liban, le Luxembourg, les Philippines, le Sri Lanka et Trinité-et-Tobago.

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Cette médaille d'argent a été remportée par Katr Ennada Jaoued au lancer du disque, dimanche 8 novembre, grâce à une performance de 49,28 mètres, synonyme de nouveau record national.

La délégation tunisienne poursuit ainsi sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse avec l'ambition d'enrichir son bilan avant la clôture des compétitions.

La Chine domine devant le Japon et la Russie

Au sommet du classement mondial, la Chine confirme sa domination avec 23 médailles, dont 13 en or, sept en argent et trois en bronze.

Le Japon occupe la deuxième place avec 20 distinctions : neuf médailles d'or, six d'argent et cinq de bronze.

La Russie complète le podium avec dix médailles, dont six en or et quatre en argent.

L'Égypte, première nation africaine

Sur le continent africain, l'Égypte réalise une performance remarquable en occupant la quatrième place mondiale avec dix médailles, dont six en or, une en argent et trois en bronze.

Le Kenya suit au cinquième rang mondial avec cinq médailles, dont quatre en or.

Le Sénégal, pays organisateur, se positionne à la sixième place avec sept distinctions, dont quatre titres olympiques.

L'Éthiopie partage la huitième place mondiale avec la Croatie, tandis que le Nigeria occupe le 11e rang.

L'Afrique du Sud figure à la 12e place avec neuf médailles, dont deux en or.

Le Maroc 56e, devant la Tunisie

Au niveau maghrébin, le Maroc occupe la 56e place ex aEquo avec l'Indonésie, grâce à trois médailles : une en argent et deux en bronze.

La Tunisie arrive quatre rangs plus loin, à la 60e place, avec une médaille d'argent.

Le Burkina Faso et le Niger figurent, quant à eux, au 69e rang avec deux médailles de bronze chacun.

Dakar 2026 : 86 délégations déjà médaillées

Au total, 86 délégations ont remporté au moins une médaille dans les compétitions organisées à Dakar, Diamniadio et Saly.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui se poursuivent jusqu'au 13 novembre, constituent la première manifestation olympique organisée sur le continent africain.

Le classement demeure provisoire et peut évoluer à mesure que de nouvelles finales sont disputées.