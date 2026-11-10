Tunisie: Forêts en péril - La jeunesse tunisienne peut-elle inverser la tendance ?

Face aux incendies, à la sécheresse et à la multiplication des épisodes de canicule, la Tunisie s'est engagée dans un vaste effort de reboisement. Mais au-delà des millions de plants annoncés, la réussite de cette bataille écologique dépendra largement de la capacité à mobiliser durablement les jeunes générations.

Une forêt fragilisée par le climat

La forêt tunisienne traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Entre sécheresses prolongées, vagues de chaleur et incendies à répétition, le couvert forestier paie un lourd tribut aux effets du changement climatique.

Les chiffres sont éloquents. Selon les données de la Direction générale des forêts, plus de 74 000 hectares ont été détruits par les incendies entre 2011 et 2025. Rien qu'au cours de l'été 2026, quelque 4 400 hectares supplémentaires ont été ravagés par les flammes, notamment dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef et Zaghouan.

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Pour un pays dont les espaces forestiers couvrent environ 1,2 million d'hectares, soit près de 8,5 % du territoire national, chaque hectare perdu représente à la fois un recul écologique, économique et social.

Reboiser pour reconstruire

Face à cette situation, les autorités ont engagé une stratégie forestière ambitieuse à l'horizon 2035. Celle-ci prévoit notamment le reboisement de 30 000 hectares et la plantation de 10 millions de jeunes arbres, tout en renforçant les dispositifs de surveillance et de prévention des incendies.

Pour la seule saison 2026-2027, des interventions sont programmées sur près de 24 000 hectares, réparties entre opérations de régénération naturelle et nouvelles plantations.

Mais les spécialistes le rappellent volontiers : planter un arbre est souvent la partie la plus simple. Le véritable défi consiste à assurer sa survie dans un contexte marqué par la rareté de l'eau et l'augmentation des températures.

Quand la jeunesse passe à l'action

L'un des motifs d'espoir réside dans l'engagement croissant des jeunes Tunisiens.

À travers les mouvements scouts, les associations environnementales, les clubs scolaires et universitaires ou encore les initiatives citoyennes, une nouvelle génération se mobilise pour restaurer les espaces forestiers dégradés.

Ainsi, le programme « Nous plantons l'avenir », porté par les Scouts tunisiens avec le soutien de la coopération allemande, prévoit la plantation de 100 000 arbres d'ici 2027 grâce à la mobilisation de 1 300 jeunes répartis dans les 24 gouvernorats du pays.

De son côté, l'association Soli & Green affirme avoir participé à la plantation d'environ 1,5 million d'arbres depuis sa création, en s'appuyant largement sur le volontariat des jeunes.

Ces initiatives démontrent que la conscience écologique progresse, même si elle reste encore insuffisamment structurée à l'échelle nationale.

Transformer l'enthousiasme en engagement durable

L'enjeu aujourd'hui est de passer d'actions ponctuelles à une mobilisation continue.

Plusieurs pistes mériteraient d'être explorées. Les établissements scolaires pourraient développer des pépinières pédagogiques où les élèves suivraient le cycle complet de production des plants. Des programmes de parrainage de parcelles forestières permettraient à des groupes de jeunes d'assurer le suivi des plantations pendant plusieurs années.

La création d'un service civique environnemental offrirait également aux jeunes l'occasion de participer à des missions de reboisement, d'entretien des forêts et de prévention des incendies tout en acquérant une expérience valorisante.

Les outils numériques pourraient enfin devenir de précieux alliés. Applications mobiles, cartographie participative, plateformes de suivi des plantations ou campagnes sur les réseaux sociaux sont autant de moyens de rapprocher les nouvelles générations des enjeux environnementaux.

Un enjeu qui dépasse la forêt

Au fond, le défi du reboisement dépasse largement la seule question du nombre d'arbres plantés. Il interroge notre rapport à l'environnement, notre capacité à transmettre un patrimoine naturel et notre volonté collective d'agir face aux dérèglements climatiques.

La Tunisie dispose aujourd'hui d'une opportunité rare : faire de la protection des forêts un projet fédérateur pour sa jeunesse. Car si les arbres constituent la matière première du reboisement, ce sont les citoyens de demain qui en seront les véritables gardiens.

La forêt tunisienne a besoin de millions de plants. Mais elle a surtout besoin de milliers de jeunes prêts à faire pousser, protéger et transmettre ce patrimoine commun aux générations futures.