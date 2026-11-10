Tunisie: Métlaoui - Une première à l'hôpital régional avec deux interventions chirurgicales par coelioscopie

L'hôpital régional de Métlaoui, dans le gouvernorat de Gafsa, vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses services médicaux. L'établissement a réalisé, lundi 9 novembre 2026, ses deux premières interventions chirurgicales par coelioscopie, une technique mini-invasive qui permet d'améliorer la prise en charge des patients.

Cette avancée marque une étape importante dans la modernisation des prestations chirurgicales proposées au sein de l'hôpital régional de Métlaoui et contribue à rapprocher les soins spécialisés des habitants de la région.

Une technique chirurgicale moins invasive

La coelioscopie est une technique chirurgicale qui permet d'intervenir à l'intérieur de l'abdomen à travers de petites incisions, à l'aide d'une caméra et d'instruments spécifiques.

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Par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle, cette méthode peut présenter plusieurs avantages, notamment une réduction des douleurs postopératoires, des incisions moins importantes et une récupération plus rapide, selon la nature de l'intervention et l'état de santé du patient.

Une mobilisation des équipes médicales

Selon l'établissement hospitalier, la réalisation de ces deux premières opérations est le fruit d'une collaboration entre les équipes médicales, paramédicales et administratives.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à renforcer l'offre de soins spécialisés dans la région de Métlaoui et à améliorer l'accès des patients aux techniques chirurgicales modernes.

Une formation pratique pour accompagner cette avancée

En préparation de cette première, l'hôpital régional de Métlaoui avait organisé, samedi 7 novembre 2026, une séance de formation théorique et pratique consacrée à l'utilisation des équipements de coelioscopie.

Organisée en collaboration avec le service des soins curatifs et de la formation, cette session comprenait notamment des exercices de simulation sur la colonne de coelioscopie.

La formation a été animée par le Dr Jasser Rachidi, hospitalo-universitaire en chirurgie à l'hôpital militaire de Tunis.

Parallèlement, la direction de l'établissement a procédé à l'acquisition d'équipements complémentaires destinés à renforcer les capacités techniques de la colonne de coelioscopie.

Ces investissements et actions de formation devraient contribuer au développement progressif de cette activité chirurgicale au sein de l'hôpital régional de Métlaoui.