Tunisie: Métlaoui - Une première à l'hôpital régional avec deux interventions chirurgicales par coelioscopie

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital régional de Métlaoui, dans le gouvernorat de Gafsa, vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses services médicaux. L'établissement a réalisé, lundi 9 novembre 2026, ses deux premières interventions chirurgicales par coelioscopie, une technique mini-invasive qui permet d'améliorer la prise en charge des patients.

Cette avancée marque une étape importante dans la modernisation des prestations chirurgicales proposées au sein de l'hôpital régional de Métlaoui et contribue à rapprocher les soins spécialisés des habitants de la région.

Une technique chirurgicale moins invasive

La coelioscopie est une technique chirurgicale qui permet d'intervenir à l'intérieur de l'abdomen à travers de petites incisions, à l'aide d'une caméra et d'instruments spécifiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle, cette méthode peut présenter plusieurs avantages, notamment une réduction des douleurs postopératoires, des incisions moins importantes et une récupération plus rapide, selon la nature de l'intervention et l'état de santé du patient.

Une mobilisation des équipes médicales

Selon l'établissement hospitalier, la réalisation de ces deux premières opérations est le fruit d'une collaboration entre les équipes médicales, paramédicales et administratives.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à renforcer l'offre de soins spécialisés dans la région de Métlaoui et à améliorer l'accès des patients aux techniques chirurgicales modernes.

Une formation pratique pour accompagner cette avancée

En préparation de cette première, l'hôpital régional de Métlaoui avait organisé, samedi 7 novembre 2026, une séance de formation théorique et pratique consacrée à l'utilisation des équipements de coelioscopie.

Organisée en collaboration avec le service des soins curatifs et de la formation, cette session comprenait notamment des exercices de simulation sur la colonne de coelioscopie.

La formation a été animée par le Dr Jasser Rachidi, hospitalo-universitaire en chirurgie à l'hôpital militaire de Tunis.

Parallèlement, la direction de l'établissement a procédé à l'acquisition d'équipements complémentaires destinés à renforcer les capacités techniques de la colonne de coelioscopie.

Ces investissements et actions de formation devraient contribuer au développement progressif de cette activité chirurgicale au sein de l'hôpital régional de Métlaoui.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.