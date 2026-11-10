Tunisie: Covid-19 et grippe - Quel virus représente la plus grande menace cet hiver ?

Le nouveau sous-variant du coronavirus ne présente pas, à ce stade, de risque sanitaire exceptionnel, contrairement aux premières souches du virus. Les virus de la grippe saisonnière, notamment les souches H3N2 et H1N1, suscitent davantage de vigilance en raison de leur virulence, a affirmé le professeur de virologie et président de la Société tunisienne de microbiologie, Mahjoub Aouni.

Intervenant lundi 9 novembre 20M, le spécialiste a relativisé la dangerosité du nouveau sous-variant du Covid-19, désigné sous le nom de « BJ.2.1 ». Selon lui, celui-ci ne possède pas le même pouvoir pathogène ni le potentiel épidémique des souches qui ont circulé au cours des premières années de la pandémie.

Faisant l'objet d'un suivi depuis mai dernier, ce sous-variant serait apparu initialement en Ukraine avant de se propager en France, en Italie et en Allemagne. Il se caractérise par une capacité de transmission et de multiplication plus rapide, liée à certaines particularités génétiques, mais sans entraîner, selon Mahjoub Aouni, de risque sanitaire exceptionnel.

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Le virologue a précisé que les symptômes associés à ce variant sont similaires à ceux d'autres infections respiratoires saisonnières. Ils comprennent principalement un écoulement nasal et des maux de gorge. La distinction entre ces différents virus nécessite toutefois des analyses génétiques en laboratoire.

Le recours systématique aux tests n'est cependant pas jugé nécessaire dans la situation actuelle, a-t-il estimé, compte tenu du faible pouvoir pathogène attribué à ce sous-variant par rapport aux souches ayant circulé en 2020, 2021 et 2022.

Une vigilance accrue face à la grippe saisonnière

Le président de la Société tunisienne de microbiologie a, par ailleurs, attiré l'attention sur les virus de la grippe saisonnière, en particulier les souches H3N2 et H1N1. Celles-ci présenteraient une virulence plus importante que celle observée au cours des années précédentes, selon ses déclarations.

Un congrès consacré aux avancées en microbiologie

Sur un autre plan, Mahjoub Aouni a annoncé la tenue du congrès annuel de la Société tunisienne de microbiologie les 12, 13 et 14 novembre courant.

Cette rencontre réunira des chercheurs et des spécialistes pour examiner les dernières avancées scientifiques dans les domaines de la virologie, de la bactériologie et de la mycologie. Les échanges porteront notamment sur l'évolution des virus, les bactéries résistantes aux antibiotiques et la propagation du virus Ebola en Afrique.

Le congrès permettra également de présenter des travaux de recherche réalisés par des étudiants dans les domaines médical, agricole et vétérinaire.