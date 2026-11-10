Tunisie: Le mufti de la République annonce la date du début de Joumada al-thania 1448

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le mufti de la République tunisienne, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a annoncé que le mercredi 11 novembre 2026 marquera le premier jour du mois de Joumada al-thania 1448 de l'Hégire, conformément à l'observation du croissant lunaire et en s'appuyant également sur les calculs astronomiques.

Dans un communiqué officiel publié à cette occasion, le mufti de la République a précisé que le mardi 10 novembre 2026 correspond au trentième et dernier jour du mois de Joumada al-Oula 1448.

À l'occasion de l'avènement de ce nouveau mois du calendrier hégirien, Cheikh Hichem Ben Mahmoud a formulé des prières pour que Joumada ath-Thania soit un mois de bénédiction, de pluies bénéfiques, de paix et de sécurité pour la Tunisie, l'ensemble des pays arabes et musulmans, ainsi que pour toute l'humanité.

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