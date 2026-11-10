Madagascar: Le chef de l'État fait le point sur la concertation nationale et le calendrier électoral

Après la chute du président Andry Rajoelina en octobre 2025, les nouvelles autorités ont promis une grande concertation nationale pour réformer les institutions, puis des élections en 2027. Mais cette concertation n'a pas encore vraiment commencé. Ce 9 novembre 2026, le chef de l'État a présenté la restitution des premières discussions préparatoires, consacrées aux élections. Une étape pourtant préliminaire : le pays est encore loin d'un calendrier électoral.

En ouvrant les travaux, le colonel Michaël Randrianirina a défendu la démarche : « Elle traduit notre ferme volonté de privilégier le dialogue, l'écoute et l'échange avec l'ensemble des forces politiques du pays afin d'accélérer le processus électoral. » Il a aussi rappelé que le calendrier électoral devait être respecté.

Première question sur la table : l'ordre des scrutins. Le 4 novembre, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) s'est prononcée en faveur d'un référendum constitutionnel avant la présidentielle. Le projet de loi de finances 2027 prévoit des crédits pour les deux scrutins. En mai, la commission électorale avait proposé un référendum en juin 2027 et une présidentielle en octobre. Rien n'a été officialisé depuis.

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Le programme de transition remis à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) prévoit une présidentielle avant fin 2027. En juin, cette organisation régionale avait exhorté Madagascar à respecter un calendrier « précis » et « transparent ».

Dans la salle, certains acteurs de la société civile s'inquiètent d'un référendum précipité. « On ne peut pas faire un référendum si les électeurs qui vont voter ne connaissent même pas la Constitution qu'ils vont voter », estime Jacques Randrianirina, président de l'organisation Servir Mada. Il plaide pour une éducation citoyenne « depuis le fokontany », l'échelon administratif de base dans le pays.

Parmi les participants figurent aussi des jeunes qui ont manifesté en septembre 2025. Miangola Razafindrakoto appelle sa génération à s'impliquer : « Si moi je ne prends pas position et toi non plus, qui va prendre position pour nous les jeunes ? »

« Nous n'avons toujours pas d'agenda clair »

D'autres participants se montrent plus sceptiques face à une réunion annoncée comme une restitution, mais qui s'est transformée en nouvelle séance de questions, avec des décisions prises à main levée. « Le régime est censé être la tête de proue, mais nous n'avons toujours pas d'agenda clair », confie l'un d'eux, sous couvert d'anonymat.

En parallèle, la concertation nationale menée par les Églises, censée poser les bases de la refondation des institutions, prévoit sa phase finale entre mars et mai 2027. La veille de la réunion, le chef de l'État a lui-même reconnu qu'elle accusait du retard. Les débats d'Ivato se poursuivent ce mardi.