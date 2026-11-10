Centrafrique: Les avocats de cinq activistes détenus depuis mi-octobre alertent sur leur santé

En Centrafrique, cinq acteurs de la société civile sont toujours détenus à la prison du camp de Roux, à Bangui, près d'un mois après leur arrestation. Interpellés le 15 octobre, dans le sillage de la journée « ville morte » contre la hausse des prix des carburants et la cherté de la vie, ils attendent désormais la suite de la procédure judiciaire. Leurs avocats s'inquiètent de la dégradation de l'état de santé de certains détenus. Leurs arrestations suscitent également de nombreuses réactions, y compris dans les rangs de l'opposition, de la société civile et de certains acteurs proches du pouvoir.

Les cinq acteurs de la société civile arrêtés sont Quentin Ngouando, coordonnateur du mouvement I Gwé, Élysée Nguémalé, de l'Observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique, Steve Bendo, Barry Mardios et Igor Mokpem.

Leurs avocats alertent sur la dégradation de leur état de santé. Élysée Nguémalé souffrirait de fortes douleurs lombaires. Barry Mardios, atteint de tuberculose, aurait été placé à l'isolement depuis le 9 novembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les conseils dénoncent également des conditions de détention difficiles, notamment le manque de lumière et d'hygiène dans les locaux de la Compagnie nationale de sécurité (CNS), avant leur placement sous mandat de dépôt à la prison militaire du camp de Roux.

Poursuivis pour troubles à l'ordre public et incitation à la désobéissance civile

Sur le plan judiciaire, les cinq hommes sont poursuivis notamment pour troubles à l'ordre public et incitation à la désobéissance civile.

Leur arrestation est vivement dénoncée par des organisations de défense des droits humains et des responsables de l'opposition, qui réclament leur libération.

De leur côté, les autorités évoquent des liens présumés avec des responsables politiques et des groupes armés, ainsi qu'un projet de renversement du pouvoir. Des accusations contestées par les mis en cause.

Un procès est donc nécessaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais aucune date n'a encore été officiellement annoncée.