Afrique: La COP31 se penche sur la transition vers une mobilité durable, enjeu majeur pour le continent

La 31e Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques est réunie à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026. Cette deuxième journée du 10 novembre, est notamment consacrée aux transports de personnes et de biens qui représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un enjeu majeur pour l'Afrique. Explications.

Ce sont les grandes thématiques de cette deuxième journée à la COP-31 climat à Antalya en Turquie, ce mardi : les transports de personnes et de biens qui représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est aussi le secteur dont les émissions continuent de croitre le plus rapidement.

Réussir la transition vers une mobilité durable est donc un enjeu de tout premier plan, notamment en Afrique. Le secteur des transports représente en effet 31% des émissions de CO2 du continent et plus de 70% de la demande en carburants raffinés dépendent des importations.

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Dans ce contexte, les véhicules électriques ont le vent en poupe. En Éthiopie, l'électrification des transports en commun est par exemple une priorité nationale. Au Sénégal, une flotte de bus entièrement électriques circule sur des voies qui leur sont réservées pour relier Dakar à 14 communes. Et l'Égypte étend ses réseaux de métros, monorails, tramways, et trains.

« Favoriser un transfert modal vers la marche, le vélo, les transports publics »

« Les choses se mettent en place petit à petit, souligne Mohamed Mezghani, secrétaire général de l'Union internationale des transports publics, au micro de Stefanie Schüler. Mais il faut avoir suffisamment d'électricité pour pouvoir approvisionner ce réseau-là. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple, cette année, en Tunisie, avec les coupures d'électricité l'été, ça donne une idée du défi qu'on doit surmonter ».

Tout comme celui du déploiement des bornes de recharge : pour réussir la transition vers la mobilité durable, il ne suffit pas de remplacer les moyens de transport existants par des modèles électriques. Le temps est venu d'une véritable transformation de la mobilité dans son ensemble, insiste Mohamed Mezghani : « Ce qu'il faudrait, c'est favoriser un transfert modal vers la marche, le vélo, les transports publics. »

Une transformation déjà engagée dans les grandes métropoles occidentales et qui profite non seulement au climat mais aussi à la qualité de l'air et donc à la santé publique.