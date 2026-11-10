Afrique: Jeux olympiques de la jeunesse - Au Sénégal, une sensibilisation à la question des règles pour les athlètes

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) battent leur plein à Dakar, avec de nombreuses jeunes sportives en compétition. Mais il est un sujet dont on parle peu dans le sport : les règles. Douleurs, saignements abondants, parfois même absence de cycle... Pour certaines athlètes, c'est un tabou, et un défi au quotidien. Au Sénégal, des femmes se mobilisent pour une meilleure prise en charge.

Des règles abondantes, douloureuses. Ou, parfois, pas de règles du tout. Dans son cabinet, le docteur Sokhna Dioum, cardiologue et médecin du sport, reçoit des sportives confrontées à ces problèmes. Elle travaille aussi avec la fédération de handball. Et sur l'absence de règles, elle tient à alerter. « Il faut vraiment ne pas se dire que l'absence de règles est forcément en rapport avec un bon niveau d'entraînement, souligne-t-elle. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de jeunes filles pensent. L'absence de règles peut cacher autre chose, notamment le fait que l'énergie qu'on utilise s'épuise régulièrement parce qu'on est ultra entraînés. Ça peut avoir pour conséquence de l'anémie, (et/ou) des fractures parce qu'il y a une fragilité osseuse ».

Ancienne nageuse de haut niveau, Aminata Diakhaté participe au projet « En-jeux », qui met en lumière quinze sportives en marge des JOJ 2026. Il prévoit une exposition pour sensibiliser au cycle menstruel et au sport, les 13 et 14 novembre à Yoff. Aminata témoigne au micro de Juliette Dubois de l'impact important de son cycle sur sa pratique sportive.

« Franchement, quand mes règles sont là, je suis fatiguée, je suis épuisée, témoigne-t-elle. C'est comme si on m'avait fait courir un marathon ou un semi-marathon. Je suis complètement vidée, j'ai des maux de ventre atroces. Après, ça me fait des crampes pas possible, à tel point que je ne peux même pas me lever. Parfois, je préfère rester juste couchée ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle soupire : « Avoir ce cycle à une période où tu dois être dans l'eau, ça te fait une sensation bizarre, comme si ça allait sortir. En fait, c'est ce qui te trotte dans ta tête. Tu as constamment peur. Lorsqu'il n'y a pas de compétition en cours, une des choses les plus difficiles, c'est de faire avec. Parce que je sais que quand ça arrive, je ne pourrai pas augmenter mon volume d'entraînement. »

« Femmes et jeunes filles sont les moins nanties dans le sport »

Pour les sportives, de bonnes conditions d'hygiène sont tout aussi essentielles. Yaye Hélène Ndiaye dirige Kitamba, une entreprise qui commercialise des serviettes et des culottes menstruelles lavables, pour l'autonomie des femmes. Elle milite pour une meilleure prise en charge : « Les femmes et les jeunes filles sont les moins nanties dans les sports, en général. Donc, ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait quand même des lignes budgétaires attribuées et que, par exemple, des toilettes soient accessibles aux jeunes filles, qu'elles soient propres, qu'il y ait des produits d'hygiène, etc. »

Yaye Hélène Ndiaye demande aussi une meilleure formation des coaches à la santé menstruelle, et plus d'efforts pour distribuer des protections hygiéniques.

« Je n'ai eu que des coaches hommes, alors ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder, qu'ils vont comprendre. Donc, j'essaie juste de m'adapter. Et si je peux m'absenter, je vais m'absenter », nous explique Aminata Diakhaté.

Pendant les JOJ, ce sont les fédérations sportives qui gèrent la question des règles. Le docteur Sokhna Dioum, avec la fédération de handball a fait le nécessaire, mais ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines.