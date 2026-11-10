Mali: Le pays déplore un «refoulement non concerté» d'orpailleurs arrivés de Guinée et poursuit leur prise en charge

Au Mali, les opérations de rapatriement et de prise en charge des quelque 160 000 orpailleurs arrivés de Guinée depuis le début du mois, d'après les chiffres officiels maliens, se poursuivent. Le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a déploré un « refoulement non concerté » de la part des autorités guinéennes.

Tout en déclarant s'interdire de commenter la décision de Conakry, par « respect de la souveraineté », le général Abdoulaye Maïga a déploré le fait que les autorités de Guinée n'avaient à aucun moment consulté Bamako. Or, « la concertation entre le Mali et la Guinée doit être permanente », a-t-il sobrement estimé dimanche, lors d'un déplacement à Kourémalé, point d'entrée des orpailleurs refoulés au Mali.

De son côté, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, avait déjà désapprouvé la semaine précédente « une opération fort déplorable et regrettable » et affirmé que Ouagadougou n'avait pas été prévenue.

Pas de réaction de Conakry

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La critique est mesurée, d'autres pays ayant subi des attaques plus violentes pour moins que cela. C'est que la Guinée est habituellement considérée par les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) comme une alliée. Le président de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, n'a rompu ni avec la France, ni avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), mais on se souvient que lors des sanctions économiques imposées par la Cédéao, en 2022, la Guinée était le seul pays à avoir gardé ses frontières ouvertes avec le Mali.

À ce stade, Conakry n'a pas réagi aux reproches formulés par Bamako et Ouagadougou.

Les rapatriements se poursuivent

Sur le terrain, le rapatriement des orpailleurs qui ont afflué au Mali et qui continuent d'arriver, même si leur flux diminue, se poursuit : plusieurs dizaines de camions et de bus sont mobilisés, près de 15 000 personnes sont déjà reparties vers le Burkina Faso.

Des contacts sont en cours avec les représentations diplomatiques des autres pays d'origine des orpailleurs (Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin) « pour faciliter leur retour volontaire et coordonné », selon différents communiqués officiels maliens publiés ces dernières heures.

Sur le plan humanitaire, les orpailleurs cantonnés sur des sites à Kourémalé et près de Bamako sont dans une situation d'urgence : les autorités maliennes, avec le soutien de plusieurs agences onusiennes (OMS, Unicef, Ocha) et d'ONG nationales et internationales (Islamic Relief, CICR, AMSS, Croix rouge malienne, Fede), s'efforcent de leur fournir des soins, des médicaments, des tentes et des repas.