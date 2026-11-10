Afrique: COP31 - Le pays explore les PPP pour mobiliser des financements au profit de ses engagements climatiques

Tunis — Face aux besoins de financement de sa transition climatique, la Tunisie explore le recours aux partenariats public-privé (PPP) pour mobiliser des investissements verts et accélérer la mise en oeuvre de ses engagements climatiques, notamment ceux inscrits dans sa troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0).

Cette thématique a été au centre d'un événement officiel parallèle organisé lundi 9 novembre, en marge de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient, du 9 au 20 novembre 2026, à Antalya, en Turquie.

Intitulé "Bonnes pratiques et enseignements tirés des partenariats public-privé pour promouvoir les investissements verts et mettre en oeuvre les contributions déterminées au niveau national", ce panel a été organisé en partenariat avec l'Instance générale du partenariat public-privé (IGPPP), l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l'Association tunisienne pour les changements climatiques et le développement durable (A2C2D).

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La rencontre a réuni des représentants de l'IGPPP (Instance générale de partenariat public-privé) , de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (SFI/IFC) et de la GIZ, ainsi que des décideurs publics et des experts de la finance climatique, autour des conditions nécessaires à la mobilisation des capitaux privés en faveur des projets d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques.

Les échanges ont notamment porté sur les besoins de financement liés à la mise en oeuvre de la CDN 3.0, présentés par Taoufik Mustapha, point focal national de la Tunisie auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Les intervenants ont examiné les moyens d'améliorer la préparation des projets climatiques et leur bancabilité, de mieux répartir les risques entre les partenaires publics et privés et de renforcer les synergies entre les financements publics, privés et internationaux. L'enjeu est de créer des conditions institutionnelles, juridiques et opérationnelles favorables à la concrétisation des investissements dans les secteurs concernés.

Parmi les mécanismes financiers innovants évoqués figure la conversion de dette en investissements en faveur du climat "Debt-for-Carbon Swap", présentée par l'expert Axel Michaelowa, économiste qui travaille depuis 1994 sur les instruments de politique climatique internationale et le processus de la CCNUCC.

Ce dispositif vise à mobiliser des ressources au profit de l'action climatique en associant des opérations de conversion de dette à des engagements d'investissement ou de financement environnemental.

Les représentants tunisiens ont, pour leur part, souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes financiers adaptés aux besoins des pays en développement, particulièrement en matière d'adaptation aux changements climatiques. Ils ont rappelé que les PPP doivent intervenir en complément du financement public et des financements climatiques internationaux, et non s'y substituer.

En Tunisie, la loi du 27 novembre 2015, régit les contrats de partenariat public-privé, lesquels visent notamment à diversifier les sources de financement des projets publics, à renforcer les infrastructures et à tirer parti de l'expertise du secteur privé. Ils reposent sur un partage des risques entre les deux parties et sont soumis à des études préalables portant notamment sur leurs dimensions économiques, financières, techniques et environnementales.

Le recours à ces partenariats dans le domaine climatique s'inscrit ainsi dans la recherche de solutions permettant de transformer les engagements nationaux en projets finançables et en investissements concrets, dans un contexte où les ressources publiques ne peuvent, à elles seules, couvrir l'ensemble des besoins de la transition.