Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Une offre universitaire diversifiée au service des aspirations des jeunes et des besoins du développement

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra connaît une diversification progressive de son offre d'enseignement supérieur, à travers la création de nouveaux établissements et le développement de filières répondant aux aspirations des jeunes et aux besoins en compétences induits par les grands chantiers de développement dans les provinces du Sud.

Cette dynamique, amorcée avec la création de la première institution universitaire de la région en 2014, s'est traduite par un élargissement des parcours de formation, allant des sciences économiques et de l'ingénierie informatique aux disciplines médicales, aux technologies avancées et aux sciences humaines et sociales.

« Depuis 2014, les provinces du Sud ont connu une transformation profonde de leur paysage universitaire, tant au niveau de la diversification de l'offre pédagogique que de l'augmentation du nombre d'étudiants et des ressources humaines pédagogiques et administratives », a indiqué, dans un entretien à la MAP, le directeur de l'École supérieure de technologie (EST) de Laâyoune, Hamid Rguibi.

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Créée en 2014 avec un effectif de 213 étudiants répartis entre trois filières en gestion économique et en ingénierie informatique, l'EST de Laâyoune accueille aujourd'hui 2.341 étudiants inscrits dans 29 filières, a précisé M. Rguibi, faisant état également d'une évolution notable de son encadrement pédagogique, passé de sept enseignants-chercheurs en 2014 à 36 actuellement.

Cette évolution s'accompagne d'une diversification des spécialités proposées, couvrant notamment le numérique, les mathématiques, l'économie, la gestion, la biologie, la physique, le génie civil et les langues, a-t-il ajouté.

L'offre universitaire régionale s'est également enrichie avec la création de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, un établissement qui contribue au renforcement de la formation dans les sciences de la santé et à la préparation de compétences médicales répondant aux besoins du territoire.

À ces structures s'ajoute l'École nationale des technologies avancées (ENTA), dont l'Université Ibn Zohr a donné le coup d'envoi pédagogique en septembre dernier à Laâyoune. Cette nouvelle institution, qui accueille une première promotion de 74 étudiants en première année, est appelée à former des ingénieurs dans des domaines de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies renouvelables intelligentes, les villes intelligentes et le dessalement de l'eau.

Pour M. Rguibi, l'ouverture de cette école intervient à point nommé, au regard des mutations économiques et technologiques que connaît la région et de la diversité de ses secteurs porteurs.

« La région connaît une véritable dynamique de développement dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la santé, l'enseignement, le secteur maritime et l'industrie. Il était donc nécessaire de disposer d'un établissement capable de former des ingénieurs, en complément des techniciens qualifiés issus de l'EST et des établissements de formation professionnelle », a-t-il souligné.

La Faculté des sciences humaines et sociales d'Es-Semara constitue, de son côté, une autre composante de cette offre, avec plus de 3.300 étudiants inscrits dans des filières couvrant notamment les études islamiques, le droit et, progressivement, les sciences humaines, les langues et les sciences sociales.

Dans le souci de rapprocher davantage les formations universitaires des jeunes de la province, un premier centre relevant de l'EST de Laâyoune a également été créé à Es-Semara. Cette structure ambitionne d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur, en particulier pour les bacheliers issus des filières scientifiques, économiques et techniques, en leur offrant la possibilité de poursuivre leur parcours universitaire à proximité de leur lieu de résidence.

« Nous voulons rapprocher l'offre de formation des jeunes d'Es-Semara, notamment des jeunes filles, afin de leur permettre d'accéder à des spécialités universitaires sans être contraintes de se déplacer vers Laâyoune », a expliqué M. Rguibi.

Pour sa première rentrée, ce centre a ouvert une filière en cybersécurité et en intelligence artificielle, qui devrait accueillir 141 étudiants et étudiantes, a-t-il fait savoir.

Au-delà de l'élargissement des possibilités de formation, cette dynamique universitaire pose également la question du développement de la recherche scientifique et de la consolidation de l'encadrement académique dans les provinces du Sud.

À cet égard, M. Rguibi a estimé que la perspective de la création de trois universités dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun, annoncée récemment par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ouvrirait de nouveaux horizons pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ces territoires.

À travers cette diversification de l'offre et le renforcement de ses structures universitaires, la région entend ainsi rapprocher les formations des besoins de son tissu économique et social, tout en offrant aux jeunes des perspectives d'études et de qualification en adéquation avec les transformations de leur territoire.