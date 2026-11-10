Maroc: GST - M. Bjijou confirme le maintien du statut de fonctionnaire et la continuité de la prise en charge par l'État des salaires des professionnels de la santé

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Younes Bjijou, a confirmé, mardi à la Chambre des représentants, la continuité de la prise en charge par l'État des salaires des fonctionnaires concernés par la mise en oeuvre des Groupements sanitaires territoriaux (GST), ainsi que le maintien de leur statut de fonctionnaires et la préservation de leurs droits et acquis.

S'exprimant devant la Commission des secteurs sociaux à l'occasion de la discussion du projet de budget sectoriel de son département au titre de l'année 2027, M. Bjijou a souligné que la centralisation des salaires « n'est ni une décision personnelle ni temporaire », mais qu'elle repose sur des dispositions légales et organisationnelles claires.

Dans ce sens, il a évoqué l'article 23 du projet de loi des finances de l'année 2025 qui a stipulé la continuité de la prise en charge par l'État des salaires des fonctionnaires concernés, ainsi que les décrets relatifs aux Groupements sanitaires territoriaux qui confirment que la Trésorerie Générale du Royaume continuera de traiter et de verser ces salaires.

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Le statut de fonctionnaire restera maintenu pour les personnes concernées, et il n'existe aucune intention d'y porter atteinte, que ce soit à l'heure actuelle ou à l'avenir, a-t-il insisté, ajoutant que la réforme du système de santé ne touche en rien aux garanties liées à leurs salaires, leurs droits et leurs acquis, conformément aux textes en vigueur.

M. Bjijou a, en outre, affirmé que le maintien de ce statut constitue une garantie institutionnelle essentielle pour la stabilité des professionnels et la préservation de leurs droits, ainsi qu'un pilier de la confiance dans cette réforme.

Par ailleurs, le ministre s'est dit compréhensif quant à l'inquiétude que pourrait susciter la question de la centralisation des salaires chez les professionnels de la santé et les partenaires sociaux, précisant que le ministère continuera de clarifier les garanties liées à leur statut professionnel, d'écouter leurs préoccupations et d'y répondre par le dialogue et la communication, tout en œuvrant à fournir les mécanismes nécessaires pour les rassurer, les mobiliser et fédérer leurs efforts autour des objectifs de la réforme.

Il a relevé, à cet égard, que le développement du système de santé et la préservation de sa stabilité ne peuvent se réaliser sans la motivation des ressources humaines, la valorisation de leurs compétences et la sauvegarde de leurs acquis, ajoutant que les professionnels de la santé constituent un pilier fondamental de la réussite de la réforme.