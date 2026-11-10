Ile Maurice: Congés supprimés, départs anticipés, méthodes de gestion contestées... la grogne monte à bord

La tension serait montée d'un cran au sein de la police du port, une unité stratégique dans la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande. En cause : les méthodes de gestion d'un assistant surintendant de police (ASP), récemment affecté à cette unité. Plusieurs policiers dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail et réclament l'intervention du commissaire de police ainsi que des représentants syndicaux.

Selon les informations recueillies auprès de membres de cette unité, l'arrivée de cet ASP aurait contribué à détériorer les relations entre la hiérarchie et les officiers. Ces derniers lui reprocheraient notamment des méthodes de gestion jugées autoritaires et des décisions ayant, selon eux, des répercussions sur leur quotidien professionnel.

Au coeur du mécontentement figure la suppression du fortnight leave, un congé dont bénéficieraient certains policiers travaillant 15 jours consécutifs selon des horaires particuliers. Les policiers concernés affirment que cette disposition, notamment accordée à ceux résidant loin de leur lieu d'affectation, est appliquée dans d'autres unités de la force policière, conformément aux Standing Orders. Ils estiment donc que sa suppression au sein de la police du port crée une disparité de traitement.

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Les répercussions de cette situation seraient également perceptibles au niveau des effectifs. D'après les témoignages recueillis, au moins trois policiers auraient opté pour une retraite anticipée, tandis que les absences pour cause de maladie seraient en augmentation. Une évolution qui compliquerait l'organisation du travail et pourrait peser sur le fonctionnement quotidien de l'unité.

Ce malaise suscite des préoccupations au regard du rôle de la police du port dans le dispositif de sécurité nationale. Chargée notamment de contribuer à la lutte contre l'introduction de stupéfiants et de marchandises de contrebande, elle occupe une position stratégique dans la surveillance des activités portuaires. Les policiers qui ont fait part de leurs inquiétudes redoutent que les difficultés internes et la gestion des effectifs finissent par affecter l'efficacité des opérations.

Ils souhaitent ainsi que le commissaire de police et les représentants syndicaux se saisissent du dossier. Ils réclament notamment un réexamen des dispositions relatives aux congés et des mesures visant à rétablir un climat de travail serein.

Sollicité à ce sujet, le service de communication de la police indique qu'une vérification sera effectuée auprès de l'administration.