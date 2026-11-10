Ile Maurice: Olivier Bancoult appelle natifs et descendants à s'enregistrer

Les préparatifs en vue d'une visite patrimoniale des Chagossiens dans leur archipel d'origine se précisent. Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos (GRC), lance un appel aux Chagossiens souhaitant participer à ce déplacement prévu au cours du premier semestre de 2027.

Une campagne d'enregistrement sera organisée à Pointe-aux-Sables à partir du jeudi 12 novembre. Cette initiative fait suite à l'annonce du Conseil des ministres du 10 juillet 2026, qui avait confirmé la tenue de ce déplacement en 2027. Dans un message adressé à la communauté chagossienne, Olivier Bancoult invite les Chagossiens natifs de l'archipel, mais également leurs descendants, à venir s'enregistrer. Cet appel concerne ainsi les personnes nées aux Chagos, les enfants dont les parents sont originaires de l'archipel, ainsi que les petits-enfants dont les grands-parents y sont nés.

Les inscriptions se dérouleront au bureau du GRC, situé au Débarcadère, à Pointe-aux-Sables, à cinq dates : les jeudi 12, samedi 14, mardi 17, jeudi 19 et samedi 21 novembre. Les personnes intéressées pourront se présenter de 9 heures à 15 heures les mardis et jeudis, et de 9 heures à midi les samedis.

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Les Chagossiens souhaitant effectuer cette visite devront se munir de leur acte de naissance, de leur carte d'identité et de leur passeport. Quant aux enfants et petits-enfants de Chagossiens, ils devront également fournir des documents attestant de leur lien de parenté avec leurs parents ou grands-parents nés dans l'archipel.

Contacté à ce sujet, Olivier Bancoult explique que cette visite patrimoniale sera organisée en consultation avec les autorités mauriciennes et britanniques. Selon lui, cette campagne d'enregistrement permettra avant tout de déterminer le nombre de Chagossiens désireux de se rendre dans leur archipel d'origine.

Le leader du GRC insiste également sur le fait que ce déplacement devra se dérouler dans un cadre légal, avec toutes les autorisations nécessaires. Il précise que la visite sera organisée en concertation avec les autorités concernées et qu'il n'est nullement question d'entreprendre un voyage de manière illégale.