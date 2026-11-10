Ile Maurice: Un sexagénaire fait une chute mortelle en installant un filet sur un manguier

Un drame s'est produit dans la soirée du lundi 9 novembre à Belle-Rose. Amichand Munohur, un retraité de 64 ans, a perdu la vie après avoir vraisemblablement fait une chute du toit de sa maison alors qu'il tentait d'installer un filet sur un manguier. Malgré l'intervention rapide des secours, le sexagénaire n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté à l'hôpital Victoria, à Candos.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 18 heures, à l'avenue de La Faye, à Belle-Rose. Le retraité était monté sur le toit de son domicile afin de placer un filet sur un manguier. Ne le voyant pas revenir, son épouse, âgée de 65 ans, a commencé à s'inquiéter. Lorsque leur fils de 33 ans est rentré à la maison, elle lui a expliqué que son père était toujours à l'extérieur et n'avait donné aucun signe de vie depuis un certain temps.

Inquiet, le trentenaire s'est immédiatement mis à sa recherche. C'est dans un étroit passage situé à côté de la maison qu'il a fait la macabre découverte. Son père gisait au sol, inconscient, avec des traces de sang près du visage. Il a aussitôt alerté le SAMU, dont une équipe s'est rendue sur place pour transporter le blessé à l'hôpital Victoria. Malheureusement, les efforts pour lui porter secours ont été vains. Une heure plus tard, un médecin des urgences a officiellement constaté son décès.

La police de Rose-Hill a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute fatale. Des éléments du Scene of Crime Office, un photographe et un dessinateur de la police se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Le corps d'Amichand Munohur a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria, où une autopsie a été pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès.

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