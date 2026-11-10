Ile Maurice: Un étage supplémentaire à Curepipe, avec une crèche à la clé

10 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

L'association SOS Villages d'Enfants Maurice a inauguré, le vendredi 6 novembre, l'extension de son Education and Learning Centre à Curepipe. À rue Louis Pasteur, ce nouvel étage doit permettre d'accueillir davantage d'élèves et, à terme, d'ouvrir une crèche pour les enfants de un à trois ans. Le projet a été soutenu par le Rotary Club du Luxembourg, dont une importante délégation a fait le déplacement.

Le bâtiment de la rue Louis Pasteur n'est pas nouveau pour l'association. Elle en avait fait l'acquisition en 2008 et la première école y avait ouvert ses portes en 2011, déjà avec la contribution du Rotary Club du Luxembourg. Quinze ans plus tard, les mêmes partenaires se retrouvaient à Curepipe pour couper le ruban d'un étage supplémentaire. SOS Villages d'Enfants Maurice célèbre cette année ses 35 ans. Comme l'a rappelé son président, Iqbal Joonas, l'association compte deux villages, à Bambous et à Beau-Bassin, où sont hébergés des enfants, ainsi que deux écoles pré primaires.

L'extension inaugurée vendredi répond à une demande croissante. Elle doit permettre d'accueillir un peu plus d'élèves, mais aussi de mettre en place une crèche pour les tout-petits, de un à trois ans. Pour Iqbal Joonas, cette structure offrira aux parents la possibilité de travailler en sachant leurs enfants pris en charge. Le président de l'association a également salué la présence de la délégation luxembourgeoise, menée par Paul Schmit, président de la Fondation du Souvenir et de l'Amitié du Rotary Club du Luxembourg, y voyant un moment de partage et de collaboration internationale.

La cérémonie, ouverte par le Managing Director de l'association, Chetanand Bundhoo, a aussi été l'occasion de rendre hommage à deux personnes : Myana Palmyre et Clifford Dahoo, qui ont reçu un Lifetime Achievement Award pour leur contribution au centres de SOS Villages d'Enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Myana Palmyre est revenue sur le travail mené au quotidien auprès des plus jeunes : «On fait au moins trois ans avec ces enfants. On les accompagne avant qu'ils n'aillent en primaire.» Elle a également évoqué le projet de garderie, appelé à prendre place dans les nouveaux locaux pour répondre à la demande croissante des parents.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.