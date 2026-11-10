Ile Maurice: Un étage supplémentaire à Curepipe, avec une crèche à la clé

L'association SOS Villages d'Enfants Maurice a inauguré, le vendredi 6 novembre, l'extension de son Education and Learning Centre à Curepipe. À rue Louis Pasteur, ce nouvel étage doit permettre d'accueillir davantage d'élèves et, à terme, d'ouvrir une crèche pour les enfants de un à trois ans. Le projet a été soutenu par le Rotary Club du Luxembourg, dont une importante délégation a fait le déplacement.

Le bâtiment de la rue Louis Pasteur n'est pas nouveau pour l'association. Elle en avait fait l'acquisition en 2008 et la première école y avait ouvert ses portes en 2011, déjà avec la contribution du Rotary Club du Luxembourg. Quinze ans plus tard, les mêmes partenaires se retrouvaient à Curepipe pour couper le ruban d'un étage supplémentaire. SOS Villages d'Enfants Maurice célèbre cette année ses 35 ans. Comme l'a rappelé son président, Iqbal Joonas, l'association compte deux villages, à Bambous et à Beau-Bassin, où sont hébergés des enfants, ainsi que deux écoles pré primaires.

L'extension inaugurée vendredi répond à une demande croissante. Elle doit permettre d'accueillir un peu plus d'élèves, mais aussi de mettre en place une crèche pour les tout-petits, de un à trois ans. Pour Iqbal Joonas, cette structure offrira aux parents la possibilité de travailler en sachant leurs enfants pris en charge. Le président de l'association a également salué la présence de la délégation luxembourgeoise, menée par Paul Schmit, président de la Fondation du Souvenir et de l'Amitié du Rotary Club du Luxembourg, y voyant un moment de partage et de collaboration internationale.

La cérémonie, ouverte par le Managing Director de l'association, Chetanand Bundhoo, a aussi été l'occasion de rendre hommage à deux personnes : Myana Palmyre et Clifford Dahoo, qui ont reçu un Lifetime Achievement Award pour leur contribution au centres de SOS Villages d'Enfants.

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Myana Palmyre est revenue sur le travail mené au quotidien auprès des plus jeunes : «On fait au moins trois ans avec ces enfants. On les accompagne avant qu'ils n'aillent en primaire.» Elle a également évoqué le projet de garderie, appelé à prendre place dans les nouveaux locaux pour répondre à la demande croissante des parents.