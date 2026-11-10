Ile Maurice: Séquestrée et dépouillée en août, une septuagénaire reçoit de nouvelles menaces de mort

Le cauchemar est loin d'être terminé pour cette habitante de La Clémence, à Rivière-du-Rempart. À 70 ans, cette femme, qui avait été séquestrée, frappée et dépouillée de ses biens lors d'une violente agression à son domicile en août, vit toujours dans la peur. Le dimanche 1eᣴ novembre, l'un de ses agresseurs présumés, qui serait un toxicomane, se serait de nouveau présenté devant sa porte pour lui réclamer des bijoux. Face à son refus, l'individu aurait menacé de la tuer en lui jetant de l'acide. Un nouvel épisode traumatisant pour cette septuagénaire qui peine à retrouver une vie normale.

Plus de deux mois après cette première agression, cette septuagénaire de La Clémence se retrouve une nouvelle fois confrontée à la peur. Le dimanche 1er novembre, un homme qu'elle présente comme l'un de ses agresseurs présumés se serait rendu à son domicile pour lui réclamer des bijoux. L'individu, qui serait un consommateur de drogue, aurait insisté pour obtenir des objets de valeur. Lorsqu'elle lui a expliqué qu'elle ne possédait plus rien, ayant déjà été dépouillée lors de la première agression, il aurait proféré des menaces particulièrement inquiétantes, affirmant qu'il allait la tuer en lui jetant de l'acide.

Cette nouvelle intimidation ravive les souvenirs d'une nuit d'horreur que la septuagénaire tente désespérément d'oublier. Lors de la première agression, survenue à la fin du mois d'août, des individus se seraient introduits à son domicile avant de la séquestrer et de la dépouiller de ses bijoux et de son argent. Selon son témoignage, ses agresseurs l'auraient également frappée à coups de marteau, lui infligeant des blessures et la plongeant dans un état de terreur.

Effacer toute trace de leur forfait

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Mais les violences physiques n'auraient pas été les seules épreuves endurées par la victime. Ses agresseurs auraient également envisagé de se débarrasser d'elle pour effacer toute trace de leur forfait. La septuagénaire raconte avoir entendu des discussions au cours desquelles les individus évoquaient la possibilité de la jeter à la mer ou de l'abandonner dans une forêt. Des paroles qui continuent de la hanter aujourd'hui, tant elle avait craint pour sa vie.

Lors de cette première agression, la septuagénaire aurait été emmenée contre son gré à bord d'un véhicule, avant d'être conduite dans une maison inconnue. Elle aurait été maintenue sous la menace de ses ravisseurs, qui exigeaient de l'argent et des bijoux. Le préjudice matériel avait été estimé à environ Rs 450 000. Mais pour cette femme de 70 ans, les pertes financières semblent désormais secondaires face aux séquelles psychologiques laissées par cette épreuve.

«Quand j'y pense, mes jambes tremblent. Je n'arrive pas à dormir», confie-t-elle, décrivant l'angoisse qui l'envahit lorsqu'elle repense aux violences subies. Elle affirme avoir alerté la police après les nouvelles menaces dont elle aurait été victime. Désormais, chaque bruit et chaque présence devant son domicile peuvent raviver ses craintes.

À un âge où elle devrait pouvoir profiter de ses vieux jours en toute sérénité, cette septuagénaire affirme vivre dans une insécurité permanente. Après avoir échappé à une première agression particulièrement violente, elle redoute aujourd'hui que les menaces à son encontre soient mises à exécution.