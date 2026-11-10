Ile Maurice: Prématurité - nés trop tôt, déjà des battants

Nés avant 37 semaines de grossesse, les bébés prématurés nécessitent parfois une prise en charge médicale dès leurs premières heures de vie. Novembre est le mois de sensibilisation à la prématurité. La Journée mondiale, célébrée le 17 novembre, met en lumière les défis auxquels ces nouveau-nés et leurs familles sont confrontés.

Chaque année, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde. La prématurité est classée en trois catégories : modérée à tardive, entre 32 et moins de 37 semaines ; très grande, entre 28 et moins de 32 semaines ; et extrême, avant 28 semaines. Plus la naissance survient tôt, plus les organes, notamment les poumons, risquent de ne pas être suffisamment développés. À Maurice, 821 naissances prématurées ont été recensées en 2024, soit 10,3 % des naissances vivantes, selon le Health Statistics Report 2024 du ministère de la Santé. Pour les parents concernés, les premiers instants avec leur enfant se déroulent souvent en unité de soins néonatals, entre couveuses et appareils de surveillance.

Trois bébés, un immense défi

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Rishi et Reshma Nowsah pensaient attendre un seul enfant. Vers le cinquième mois de grossesse, ils ont appris qu'ils allaient accueillir des triplés : Ahana, Anvi et Aarya, deux filles et un garçon. Leur médecin avait présenté cette grossesse avec humour comme une «grossesse Mercedes». Considérée à haut risque, la grossesse a nécessité du repos, des contrôles réguliers et une intervention au niveau du col de l'utérus. Aux alentours de 32 semaines, les premiers signes de travail sont apparus. Reshma a été prise en charge à l'hôpital Wellkin, où une césarienne a été pratiquée. Les trois nouveau-nés ont ensuite été transférés en unité de soins néonatals.

«Nous avons pu les voir environ trois heures après leur naissance», raconte Rishi. Les bébés pesaient entre 640 et 900 grammes. Tous trois ont eu besoin d'une assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP). Après deux jours à Wellkin, ils ont été transférés à l'unité néonatale de l'hôpital de Flacq. Deux ont pu rentrer à la maison après 35 à 40 jours, tandis que le plus petit est resté hospitalisé près de deux mois. Cette période a été éprouvante pour les parents, entre les déplacements et l'inquiétude. Rishi souligne toutefois la disponibilité du personnel soignant et les possibilités de visite.

Aujourd'hui âgés d'un an, les trois enfants ont grandi et se portent bien. Leur naissance a néanmoins représenté un défi financier pour le couple, qui ne dispose que d'un seul revenu. Rishi estime qu'une aide financière pourrait soutenir les familles confrontées à de telles dépenses. Le couple a choisi de ne pas publier de photographies de ses enfants afin de préserver leur intimité.

Dix jours en couveuse pour Baqi

Pour Ilyas et Mallika, l'arrivée de leur fils Baqi a également été marquée par une naissance prématurée. Né le 30 janvier 2023, alors que sa mère était enceinte d'environ sept mois et demi, le petit garçon pesait 1,4 kg. Les premières douleurs étaient apparues trois jours plus tôt, dans un contexte de fortes pluies et de restrictions de déplacement.

Baqi a passé ses dix premiers jours en couveuse et en unité de soins néonatals à C-Care Darné. Ses parents gardent un souvenir reconnaissant de l'équipe soignante. Ilyas souligne notamment l'attention des infirmières et des sages-femmes, ainsi que le suivi du pédiatre, le Dr Vishan Jugroo. Le retour à la maison a constitué une nouvelle étape pour ces parents qui accueillaient leur premier enfant. Sans l'encadrement permanent de l'équipe médicale, ils ont dû apprendre à s'occuper de leur bébé, avec la crainte de mal faire au début.

À l'approche de son quatrième anniversaire, Baqi est aujourd'hui un petit garçon plein de vie. Lors d'un suivi médical, les mots du médecin, «au-delà des espérances», ont marqué ses parents. Ilyas encourage les familles dans une situation similaire à garder espoir et à apprécier chaque progrès. Mallika rappelle l'importance du suivi médical pendant la grossesse, du repos et du soutien de l'entourage. À leur demande, le nom de famille et les photographies de Baqi ne sont pas publiés.

«Mon époux et moi étions dévastés»

Pour Selvanee et Tashvin, la naissance de leur fille Nayra reste une épreuve marquante. Le 17 mai, en pleine pandémie de Covid-19, alors que la grossesse n'en était qu'à six mois, la future maman a soudainement ressenti des contractions. Transportée en urgence à Wellkin, elle a appris qu'elle allait accoucher. «Mon époux et moi étions dévastés. Nous ne cessions de pleurer et de prier», se souvient-elle. Leur fille est née avec un poids de seulement 845 grammes.

Prise en charge par le Dr Ryad Joomaye et son équipe de néonatologie, Nayra a passé 15 jours en couveuse avant d'être transférée à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, où elle est restée deux mois et demi. Ses parents effectuaient deux allers-retours quotidiens pour lui rendre visite, sans pouvoir la prendre dans leurs bras en raison des risques d'infection liés au contexte sanitaire.

Ce n'est que deux semaines avant sa sortie que sa mère a pu la serrer et l'allaiter pour la premiere fois. Malgré plusieurs infections, Nayra a finalement pu rentrer à la maison. Aujourd'hui âgée de six ans, elle se porte bien et ne présente aucune séquelle. Ses parents gardent toutefois les traces de cette expérience. «Notre fille va bien aujourd'hui, mais nous, ses parents, vivons toujours avec le traumatisme de cette épreuve», confie sa mère.

Shanah Muhomud, pédiatre.

La pédiatre Shanah Muhomud explique que plusieurs facteurs peuvent augmenter les risques de prématurité : infections, grossesses multiples, hypertension, diabète, complications placentaires ou problèmes liés au col de l'utérus. Le tabagisme, la consommation d'alcool ou de drogues et certaines difficultés psychosociales peuvent également jouer un rôle. Une naissance prématurée peut toutefois survenir sans facteur de risque clairement identifié.

Les premières difficultés concernent souvent la respiration, la régulation de la température corporelle et l'alimentation. Des problèmes de glycémie, des infections ou des complications digestives et neurologiques peuvent également apparaître. À plus long terme, certains enfants nécessitent un suivi de leur croissance, de leur développement, de leur vision et de leur audition. Tous les bébés prématurés ne présentent pas nécessairement des complications. Leur évolution dépend notamment de leur âge gestationnel, de leur poids à la naissance et de leur état de santé. En unité néonatale, les soins peuvent comprendre une assistance respiratoire, l'administration de surfactant, le maintien en couveuse, une alimentation adaptée et une surveillance continue. La prévention des infections est également essentielle.

Protéger leurs poumons

Chez les prématurés, les poumons peuvent être insuffisamment développés pour assurer seuls la respiration. Ram Vednidhi Sharma Mudhoo, thérapeute respiratoire en néonatalogie et pédiatrie et formateur international au programme de réanimation néonatale de l'American Academy of Pediatrics, souligne l'évolution des soins respiratoires afin de protéger les poumons fragiles des nouveau-nés.

Ram Vednidhi Sharma Mudhoo, thérapeute respiratoire.

La CPAP permet de maintenir une pression positive dans les voies respiratoires pour faciliter la respiration. Dans les situations plus complexes, une ventilation mécanique peut être nécessaire. Ses paramètres doivent être adaptés au poids, à l'âge gestationnel et à l'état du bébé. Le spécialiste insiste également sur la formation continue des équipes médicales et paramédicales. Depuis 2011, il participe à des formations destinées à améliorer les pratiques en réanimation et en soins respiratoires néonatals.

La sortie de l'unité néonatale ne marque pas toujours la fin du parcours médical. Certains enfants ont besoin de consultations régulières pour surveiller leur croissance, leur développement neurologique, leur vision, leur audition ou leur respiration. La pédiatre Shanah Muhomud rappelle aussi l'importance d'accompagner les parents après la naissance. Lorsque l'état du bébé le permet, la méthode kangourou, qui consiste à le placer en contact peau à peau contre la poitrine d'un parent, ainsi que l'allaitement maternel et la participation des parents aux soins, contribuent à soutenir son développement.