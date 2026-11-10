Ile Maurice: Gaston Valayden - Théâtre et crise sociale

La parution du livre de Gaston Valayden (édité par IMMEDIA), réunissant trois de ses pièces de théâtre, a télescopé les récents mouvements de protestation et émeutes qui ont bouleversé toute la société mauricienne. Difficile d'imaginer coïncidence plus pertinente pour cet homme du théâtre engagé qui utilise depuis des décennies la scène comme espace de résistance, de mémoire et de critique sociale. En tant que citoyen-dramaturge, enseignant et homme de théâtre total - auteur, acteur, metteur en scène et directeur de la «Trup Sapsiway» - Gaston Valayden a bien voulu se prêter à cet entretien «triptyque» pour jeter un regard critique sur la crise actuelle.

Les récents événements dramatiques sont loin d'être un phénomène isolé : ils ont été trop facilement réduits par les politiciens à une question de coupures d'eau ou de drogue, que l'état d'urgence pourrait résoudre d'un coup de baguette magique... Comment le citoyen-dramaturge interprète-t-il les causes profondes de ces protestations ?

Les politiciens, une fois au pouvoir, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils oublient complètement les promesses faites et laissent le petit peuple dans «les égouts». Pendant ces moments tragiques que nous avons vécus, les responsables politiques ainsi que des «activistes» ont trouvé des boucs émissaires tout cuits selon la formule : barons de la drogue, réseaux sociaux, jeunes, etc. Ils n'ont pas pu gérer la situation et analyser les causes profondes du malaise de la société. Ils ne voient pas l'avenir et ne peuvent prédire ce qui va se passer dans ce monde en mutations constantes.

On est en train de stigmatiser une partie de la population et certaines régions. Pour détourner l'attention, ils se servent de... «BARAZ». Ça ne va pas se terminer ainsi. S'ils ne comprennent pas (ils ne comprendront jamais), il y aura d'autres émeutes... ou révolutions. Quid des problèmes du système éducatif, du contrôle des prix des produits de base, des médicaments, de la production alimentaire, de la santé publique et surtout de la «KILTIR».

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Le choix de publier trois de vos pièces - «Baraz», «Le noeud» et «Madogs of Diego» - ne paraît pas anodin. Peut-on dire qu'elles forment un ensemble, une trajectoire et une réflexion continue sur ce que signifie «vivre ensemble» à Maurice ?

Depuis mes débuts au théâtre - d'abord au sein du Second Tamil Scouts Literary Circle - on a toujours été très sélectif dans le choix des pièces qu'on présentait au Youth Drama Festival (à l'époque on n'avait pas le droit de jouer en kreol morisien). On avait (on a toujours) une préférence pour des pièces qui interpellent le public, des pièces qui poussent à la réflexion. J'ai gardé cette attitude au sein de la Mauritius Drama League et de la Trup Sapsiway, qu'il s'agisse de thèmes qui nous renvoient à nous-mêmes au niveau international, comme le problème de Diego Garcia.

Ces trois pièces seraient donc comme un triptyque de lucidité - un théâtre qui dérange, qui interroge, qui réveille ?

Ces trois pièces (parmi les autres) vous poussent à réfléchir à ce que sont devenus notre société, notre monde, l'humain. Je crois qu'un auteur est témoin de son temps. Quand on lit le texte de n'importe quel auteur, on a toujours tendance à réfléchir à notre vécu, notre environnement, notre monde. C'est ma façon de raconter une histoire. Il y a des oeuvres qui sont toujours d'actualité ou qui le seront toujours.

Vous avez aussi choisi la voie difficile d'écrire, d'interpréter et de mettre en scène des pièces en anglais, en français et en créole. Avez-vous l'impression que l'utilisation de ces trois langues de communication est bien perçue par les pouvoirs publics comme une richesse culturelle ?

Kouma mo ti dir lao, kan mo ti koumans zwe, zis Angle ek Franse ki ti rekonet... pa ti gagn drwa koz kreol. Ti fer nou onte kan nou ti koz kreol. Apre sa dan bann lane 70, ti ena enn mouvman pou rekonesans nou lang... kreol morisien. Ki fer sertin dimounn ti ignor lalang kreol ? Se parski zot ti dir ki lalang kreol se lalang bann kreol. «Li» (Dev Virahsawmy) ti mo premie pies an kreol morisien ki mo ti monte a liniversite, malgre ki li ti sansire a lepok. Mo finn zwe dan boukou pies Dev apre. Mo finn ekrir mo premie pies «Baraz» en kreol. Sa pies la finn gagn boukou sikse e li touzour daktialite. Kan mo zwe an kreol mo santi mwa lib, mo kapav inprovize fasilman e mo santi mwa bien pre ek loditwar. Ça ne veut pas dire que je ne joue qu'en kreol. Je joue toujours en français ; j'ai aussi écrit en français (Le noeud) pièce que j'ai jouée à La Réunion. I also perform in English. «The Madogs of Diego» was staged in English at the San Francisco and New York Fringe Festivals. Pou mwa tou bann lang dan Moris bizin lor mem pie degalite.

L'auteur et son oeuvre

Gaston Valayden est un dramaturge, metteur en scène, comédien et fervent défenseur de la langue créole mauricienne. Figure emblématique et engagée du paysage culturel de l'île Maurice, il consacre sa vie aux planches pour faire du théâtre un miroir critique de la société. Ancien enseignant au secondaire, Gaston Valayden s'est fait connaître dès sa jeunesse en incarnant des rôles marquants. Homme de gauche et artiste engagé, il utilise l'art pour dénoncer les injustices et la souffrance humaine. En signe de protestation politique, il a marqué les esprits en restituant une médaille officielle de l'État qui lui avait été décernée. À travers la Trup Sapsiway, basée à Roches-Brunes, il promeut sans relâche le kreol morisien comme langue de réflexion littéraire et philosophique. Ses oeuvres explorent le communalisme politique, l'exploitation post-coloniale, les tabous sociétaux mauriciens et la mémoire historique.

Son dernier ouvrage, Trois Pièces de Théâtre (octobre 2026), est un recueil de textes dramatiques. Conçu pour préserver ses oeuvres majeures hors des tiroirs et les transmettre aux générations futures, ce livre réunit trois de ses pièces les plus fortes et engagées : Baraz (La Barrière) : Écrite en kreol morisien, cette pièce met en scène deux familles mauriciennes qui décident de construire une clôture pour marquer leurs divisions ethniques, politiques et religieuses. C'est un cyclone et les forces de la nature qui finiront par faire tomber ces barrières humaines absurdes.

Elle traite de front du problème du communalisme à Maurice. Le noeud : une oeuvre poignante qui aborde un sujet sociétal tabou et percutant : le viol conjugal et la violence conjugale. Madogs of Diego (version anglaise de Les Chiommes) : cette pièce à portée internationale relate l'histoire tragique de la déportation des Chagossiens par les autorités britanniques et américaines. Elle dénonce ouvertement l'exploitation colonialiste et rend compte de la détresse de ce peuple déraciné.