Ile Maurice: La suppression annoncée d'un cours suscite la controverse

La décision d'un collège d'État situé dans le Nord de ne plus proposer l'hindouisme comme matière en Grade 10 à la prochaine rentrée suscite l'incompréhension de certains parents. Une correspondance aurait été adressée aux familles pour les informer de cette décision et les inviter à envisager une autre matière. Le ministère de l'Éducation assure pour sa part qu'aucun élève souhaitant choisir l'hindouisme ou le Travel and Tourism ne sera pénalisé.

L'information circule et fait beaucoup parler dans les sphères des collèges d'État, particulièrement dans le Nord. Pour la prochaine rentrée scolaire, un établissement aurait décidé de ne plus dispenser de cours d'hindouisme aux élèves de Grade 10. Selon les informations recueillies, une correspondance aurait même été adressée aux parents afin de les informer de cette décision. Il leur aurait également été demandé d'envisager le choix d'une autre matière. Une situation qui passe difficilement auprès de certains parents, pour qui le choix d'une matière relève avant tout des préférences et des droits de leur enfant. «C'est de notre droit de laisser notre enfant faire cette matière», soutient ainsi un parent, qui estime que les élèves devraient pouvoir conserver la possibilité de choisir l'hindouisme dans le cadre de leur parcours scolaire.

Du côté syndical, cette décision soulève également des interrogations. Un membre d'un syndicat, qui a souhaité garder l'anonymat, rappelle que l'hindouisme pouvait être choisi par certains élèves lorsqu'ils rencontraient des difficultés à constituer leur combinaison de matières. «Souvent, il est demandé aux élèves qui n'arrivent pas à trouver une combinaison de choisir cette matière. Mais là, on restreint les options», fait-il ressortir.

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Pour ce syndicaliste, la question ne se limite donc pas à la suppression d'une matière dans un établissement. Elle touche également à la marge de choix laissée aux élèves au moment de constituer leur combinaison pour la Grade 10. La situation est d'autant plus suivie que plusieurs parents souhaitent obtenir des éclaircissements sur les raisons ayant conduit l'établissement à prendre une telle décision et sur les conséquences qu'elle pourrait avoir pour les élèves concernés.

Le ministère se veut rassurant

Sollicité sur cette affaire, le ministère de l'Éducation se veut rassurant. Il assure qu'aucun élève souhaitant prendre l'hindouisme ou le Travel and Tourism comme matière ne sera pénalisé. Cette précision devrait permettre de rassurer les familles concernées, alors que la période de choix des matières constitue une étape importante dans le parcours scolaire des élèves de Grade 10. Reste désormais à savoir comment cette garantie sera appliquée concrètement dans les établissements concernés et quelles solutions seront proposées aux élèves qui souhaitent maintenir ces matières dans leur combinaison.

Dans le Nord, cette situation continue en tout cas de susciter des interrogations parmi certains parents et membres du corps éducatif. Au coeur du débat : le choix des matières par les élèves, l'organisation des collèges et la nécessité de garantir que les préférences académiques des jeunes ne soient pas limitées par les contraintes propres à un établissement.