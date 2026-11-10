Afrique: COP31 : Le continent exige des engagements financiers concrets pour faire face à l'urgence climatique

À Antalya, en Turquie, où la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) s'est ouverte le 9 novembre 2026, les pays africains entendent placer le financement climatique au centre des négociations. Face à l'aggravation des effets du dérèglement climatique, le continent réclame des ressources prévisibles, accessibles et adaptées à ses besoins. Une revendication majeure pour des économies qui subissent de plein fouet une crise à laquelle elles ont historiquement peu contribué.

Antalya — Pour l'Afrique, l'heure n'est plus aux promesses, mais à leur concrétisation. Dès l'ouverture de la COP31, lundi 9 novembre, le Groupe africain des négociateurs (AGN) a réaffirmé sa volonté de faire du financement climatique une priorité des discussions internationales. L'objectif est clair : obtenir des mécanismes capables de transformer les engagements des pays développés en ressources effectivement mobilisables pour les États les plus vulnérables.

Réunissant les délégations de près de 200 pays jusqu'au 20 novembre, cette nouvelle conférence intervient dans un contexte de pressions croissantes sur les économies confrontées aux sécheresses, aux inondations et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.

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Placée sous la présidence de la Turquie, avec l'Australie chargée de conduire les négociations, la COP31 ambitionne de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre des engagements climatiques internationaux.

À l'ouverture des travaux, le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Simon Stiell, a insisté sur la nécessité d'accélérer les actions concrètes, estimant que les progrès réalisés demeurent insuffisants face à l'ampleur de la crise.

Le président de la COP31, Murat Kurum, a également appelé à traduire les décisions internationales en résultats tangibles, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'économie.

Le financement climatique, principale revendication africaine

Pour les négociateurs africains, la réussite de cette conférence dépendra largement de sa capacité à apporter des réponses crédibles à la question du financement.

Le président du Groupe africain des négociateurs, le Ghanéen Nana Dr Antwi-Boasiako Amoah, a rappelé que les ambitions climatiques du continent ne pourront se concrétiser sans un soutien financier suffisant et prévisible.

« Une COP axée sur la mise en œuvre doit être une COP axée sur le financement », a-t-il défendu, résumant ainsi la position africaine.

Au cours de cette première journée, trois propositions portées par les pays africains ont progressé dans les discussions relatives à l'ordre du jour.

La première concerne le suivi de l'objectif de triplement des financements destinés à l'adaptation climatique, un enjeu particulièrement important pour les pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement.

La deuxième porte sur l'évaluation des besoins financiers du Fonds vert pour le climat, en perspective de son prochain cycle de reconstitution. Ce mécanisme constitue l'un des principaux instruments internationaux de soutien aux projets climatiques dans les pays en développement.

Enfin, la troisième proposition vise à examiner les conséquences des mesures commerciales unilatérales liées au climat sur les économies des pays en développement.

Pour plusieurs États africains, certaines réglementations environnementales appliquées au commerce international risquent de créer de nouvelles barrières à l'exportation et de compliquer leurs stratégies d'industrialisation.

Ces avancées procédurales ne constituent toutefois pas des engagements financiers nouveaux. Elles ouvrent surtout la voie à des négociations dont les résultats restent à déterminer.

L'adaptation, un impératif économique et social

Au-delà des discussions diplomatiques, les enjeux du financement climatique se mesurent directement dans le quotidien des populations africaines.

De la Corne de l'Afrique au Sahel, en passant par les régions côtières, les conséquences du changement climatique fragilisent les systèmes agricoles, menacent les infrastructures et accentuent la vulnérabilité de millions de personnes.

Pour les gouvernements africains, l'adaptation ne relève donc plus uniquement d'une politique environnementale. Elle constitue désormais une nécessité économique, sociale et budgétaire.

Renforcer les infrastructures face aux inondations, développer des systèmes agricoles résilients, sécuriser les ressources en eau ou protéger les zones côtières exigent des investissements considérables.

Or, les capacités financières de nombreux États restent limitées, dans un contexte marqué par le poids de la dette et la concurrence entre les priorités de développement.

Les pays africains défendent ainsi un accès plus équitable aux financements internationaux, avec des mécanismes moins complexes et davantage de ressources concessionnelles ou sous forme de dons, afin d'éviter que la réponse à la crise climatique n'aggrave leur endettement.

Entre transition énergétique et droit au développement

Les discussions d'Antalya mettent également en évidence un autre défi majeur pour le continent : concilier les impératifs de réduction des émissions mondiales avec ses besoins croissants en énergie et en infrastructures.

Alors que l'Afrique demeure faiblement responsable des émissions historiques de gaz à effet de serre, une part importante de sa population reste confrontée à des difficultés d'accès à une énergie fiable et abordable.

Dans ce contexte, les pays africains défendent une transition énergétique juste, tenant compte de leurs réalités économiques et de leurs ambitions d'industrialisation.

Le développement des énergies renouvelables, la mobilisation des investissements et le transfert de technologies figurent parmi les leviers susceptibles de soutenir cette transformation.

La question du maintien de l'objectif de limitation du réchauffement mondial à 1,5 °C demeure également au cœur des préoccupations. Simon Stiell a notamment appelé à accélérer les efforts de réduction des émissions, en particulier celles de méthane, ainsi que le déploiement des solutions énergétiques propres.

Pour l'Afrique, la transition climatique ne saurait toutefois se traduire par de nouvelles contraintes qui compromettraient son développement.

Des attentes élevées, des résultats encore incertains

Si cette première journée a permis aux négociateurs africains de mettre leurs priorités en avant, les principaux arbitrages restent à venir.

Les divergences entre pays développés et pays en développement persistent, notamment sur les montants à mobiliser, les modalités d'accès aux ressources et la répartition des responsabilités financières.

La question centrale demeure celle de la crédibilité des engagements internationaux et de leur traduction en financements réellement disponibles.

D'ici à la clôture de la conférence, le 20 novembre, les délégations africaines chercheront à obtenir des avancées susceptibles de renforcer durablement leurs capacités d'adaptation et de soutenir leurs stratégies de développement.

Pour le continent, l'enjeu de la COP31 dépasse ainsi la seule négociation climatique : il s'agit de faire reconnaître que la lutte contre le réchauffement mondial ne peut être dissociée des impératifs de justice financière, de souveraineté économique et de développement.

À Antalya, l'Afrique entend désormais mesurer le succès de la conférence non plus à l'ampleur des déclarations, mais à la réalité des engagements qui en découleront.