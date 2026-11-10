Sénégal: Les jeux d'esprit traditionnels, l'autre attraction du Village olympique de Diamniadio

Diamniadio — Au village olympique de Diamniadio, les jeux d'esprit traditionnels africains représentent l'une des grandes attractions des olympiades de Dakar 2026. Une découverte improbable pour de nombreux visiteurs étrangers qui se laissent entraîner par les vertus du partage autour du patrimoine africain et du dialogue interculturel.

A la fin des journées de compétition, pendant que le crépuscule enveloppe progressivement le village olympique de Diamniadio, les allées se transforment en un espace récréatif grandeur nature. Les athlètes, cherchant à récupérer d'une journée de compétition et d'efforts, se retrouvent souvent à circuler entre les pavillons. Des moments pour flâner et se reconnecter à ses objectifs, pendant que les nombreux drapeaux flottant au vent viennent rappeler l'importance de faire son possible pour porter haut les couleurs de son pays.

Non loin de l'emblème des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), installé à l'entrée du site, un car rapide suspendu semble défier les lois de la gravité. Des visiteurs s'y arrêtent pour immortaliser leur passage, tout curieux de découvrir à l'écart une case en bois consacrée aux jeux d'esprit traditionnels africains. À l'intérieur, des plateaux soigneusement disposés, des pièces de jeu et des règles parfois méconnues des visiteurs étrangers et même de certains locaux.

Ici, pas de chronomètre ni de tableau d'affichage. Le temps semble suspendu, un apaisement incitant à échanger et se découvrir davantage au fil des parties. Coiffé de son béret, René Gomis, natif de Brin, en Casamance, dans le sud du Sénégal, est chargé de veiller sur cet espace. Il accueille les curieux, explique les règles et invite les visiteurs à prendre place autour des plateaux.

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Son compère Cheikh Ba, qui accompagne les visiteurs dans la découverte de ces jeux, attire l'attention sur la diversité des pratiques et entreprend d'en expliquer les règles. "Celui-ci, c'est l'Awalé", un jeu de société combinatoire abstrait issu de la grande famille des mancalas (jeux de semailles). Il s'agit d'un jeu sans aucun facteur de hasard, fondé entièrement sur le calcul et la stratégie. Il se joue sur un plateau de 12 cases, réparties en deux rangées de six.

Le principe consiste à prendre les graines d'une case et à les distribuer une à une dans les cases suivantes, avec pour objectif "récupérer les graines de l'adversaire et de parvenir à vider son camp", explique Cheikh Ba.À côté de l'Awalé, d'autres jeux sollicitant réflexion et stratégie. "Il y a également le Choko, qui se joue avec des pions, le Firaoun, pharaon, qui ressemble au jeu de dames, ainsi que le Yoté", poursuit-il.

Ce dernier jeu repose sur un système de placement et de capture de pions. Chaque joueur doit poser ses pièces de manière stratégique pour tenter d'éliminer celles de son adversaire. Le Fara présente des similitudes avec le jeu de dames, qui permet de bénéficier d'une plus grande liberté de déplacement. Pour Cheikh Ba, ces jeux ne relèvent pas du simple divertissement. Ils incitent surtout à réflexion et au calcul mental.

"Ce sont des jeux cérébraux. À chaque coup, il faut réfléchir, anticiper les mouvements de l'adversaire et faire preuve de prudence. Il faut savoir calculer, rester vigilant et être capable de contre-attaquer au bon moment", souligne-t-il. Cette diversité de jeux illustre ainsi la richesse du patrimoine ludique africain où stratégie, intelligence et transmission se rencontrent autour d'un même plateau.

Quand le jeu devient un langage

Pour René, ces jeux sont bien plus que de simples passe-temps. Ils portent une mémoire, une philosophie et une manière particulière de vivre ensemble. "Ce sont des jeux de société, mais surtout des jeux traditionnels qui, autrefois, contribuaient à consolider les royaumes", soutient-il. "Aujourd'hui encore, ils nous permettent de discuter, de jouer tout en échangeant, de régler certains problèmes et de nous divertir", ajoute-t-il. Devant un plateau, les mains déplacent les pièces, les regards scrutent les cases pour anticiper les prochains coups. Rien ne semble laissé au hasard.

"Tu ne peux pas jouer à ces jeux sans avoir une bonne capacité mentale. Cela demande de la réflexion. Lorsqu'on joue sans réfléchir, la partie est vite terminée", dit-il. Mais derrière cette mécanique se cache une philosophie sociale. Dans certaines sociétés africaines, le jeu constituait également un espace de médiation. René Gomis évoque des pratiques anciennes où des chefs de villages pouvaient se retrouver autour d'un plateau pour dénouer des différends. "Quand deux villages avaient des problèmes, au lieu de se faire la guerre, on réunissait les deux chefs autour d'un jeu".

"Pendant qu'ils jouaient, poursuit-il, ils discutaient du différend et parvenaient à trouver une solution". Le jeu devenait alors un terrain de dialogue, un espace où la parole pouvait circuler autrement que par la confrontation. C'est cette dimension qui distingue, selon lui, les jeux traditionnels de nombreuses pratiques ludiques modernes.

"La particularité des jeux traditionnels, ce n'est pas la gagne, c'est la participation. Il y a un enrichissement mutuel. Dans les jeux modernes, on met davantage en avant la compétition et l'individualisme. Ici, c'est le collectif et le partage", insiste René Gomis.

De l'Afrique à l'Islande, une partie sans frontières

Dans cette case, les frontières semblent s'effacer au fil des parties. Les visiteurs viennent de différents horizons, s'arrêtent, observent, posent des questions et finissent parfois par s'installer autour d'un plateau. La présence de ces jeux au village olympique s'inscrit, selon M. Gomis, "dans une démarche de valorisation du patrimoine culturel africain", portée notamment par l'Association Jeux d'Éden, à l'origine du Dakar Games Festival. "Aujourd'hui, nous sommes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous donnons en matière de jeux traditionnels africains, mais nous recevons aussi les autres nationalités et nous échangeons beaucoup", explique René Gomis.

Les découvertes représentent parfois de divines surprises. Un visiteur nigérian a ainsi reconnu des pratiques similaires à celles de son pays. Une ressortissante brésilienne a également partagé avec l'équipe des souvenirs de jeux pratiqués dans certaines communautés afro-brésiliennes, hérités de l'histoire de l'esclavage. Au milieu de la conversation, une silhouette s'approche. Hrafnhildur Luthersdottir, venue d'Islande et entraîneure de profession, observe la scène avec curiosité. Quelques explications en anglais suffisent pour la conduire à engager une partie. Elle a du mal à cacher son enthousiasme après avoir expérimenté le jeu. "C'est vraiment génial !", s'exclame-t-elle.

"La façon dont le jeu a été expliqué, avec cette idée qu'il s'agit avant tout d'apprendre à se connaître et d'apprendre les uns des autres plutôt que de chercher uniquement à gagner, est très intéressante", confie-t-elle. La découverte semble lui ouvrir une fenêtre sur une autre manière de concevoir le jeu. "C'est un jeu très ludique et captivant. J'apprécie beaucoup sa conception. J'adorerais le rapporter chez moi pour le faire découvrir à mes compatriotes", ajoute Mme Luthersdottir. Elle reconnaît aussi la nécessité de faire preuve de stratégie, mais retient surtout la dimension humaine de l'expérience.

"Au-delà de la stratégie, il s'agit aussi d'apprendre, d'échanger, de discuter et, tout simplement, de profiter du moment présent", a-t-elle ajouté en anglais. Le plateau devient ainsi un langage commun. Un Islandais, un Sénégalais ou un visiteur venu d'ailleurs peuvent ne pas partager la même langue, mais se retrouver autour des mêmes cases et des mêmes règles.

Un patrimoine qui cherche une nouvelle jeunesse

À l'heure où les écrans et les jeux numériques occupent une place grandissante dans les loisirs des jeunes, René Gomis et ses collaborateurs entendent donner une nouvelle visibilité à ces pratiques sans en perdre l'essence.Les premières éditions du Dakar Games Festival leur ont permis de constater un regain d'intérêt chez les plus jeunes, notamment les collégiens. "Nous pensions au départ que les gens ne seraient pas forcément intéressés. Mais, dès les premières éditions, nous avons constaté que beaucoup d'élèves du collège s'intéressaient à ces jeux. Cela montre qu'il y a une certaine redécouverte de leur culture", relève-t-il.

Cette volonté de transmission passe également par l'innovation. L'équipe a ainsi développé "Xam sa reew", un jeu de culture générale consacré au Sénégal, qui aborde plusieurs domaines, dont la santé, le sport, l'histoire et la géographie. Une application a été conçue récemment et se trouve en phase de déploiement. L'ambition est de faire découvrir aux jeunes la diversité de leur propre pays, au-delà des limites de leur environnement immédiat. Mais moderniser ne signifie pas nécessairement transformer ces jeux en simples produits de compétition.

"Nous voulons garder ces jeux communautaires parce qu'ils constituent un patrimoine. Si on les transforme uniquement en jeux de compétition, avec des gains à la clé, on risque de perdre leur philosophie", prévient René Gomis. Il n'est toutefois pas dupe du potentiel économique lié à ces jeux. Derrière la fabrication des plateaux, leur commercialisation et l'organisation des festivals, se dessine toute une chaîne de valeur qui fait intervenir artisans, transporteurs et acteurs culturels. Pour cet homme de culture, dont l'engagement remonte à son enfance passée à Brin, en Casamance, la promotion des jeux traditionnels est aussi une histoire de transmission.

Après avoir lancé sa propre entreprise culturelle en 2016, il s'est investi dans cette aventure avec l'Association Jeux d'Éden. La prochaine édition du Dakar Games Festival est annoncée du 3 au 5 décembre. En attendant, au village olympique, les parties se succèdent. La nuit gagne progressivement les allées de Diamniadio, mais dans la petite case en bois, les échanges se prolongent. Les pièces continuent de circuler d'une case à l'autre. Et autour d'un plateau venu d'Afrique, des visiteurs du monde entier apprennent, le temps d'une partie, à se rencontrer autrement.