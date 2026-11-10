Sénégal: Dakar 2026 - Aïda Touré rejoint Marie Sarr en demi-finale de taekwondo

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Aïda Touré a obtenu son ticket pour les demi-finales du tournoi de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ce mardi au complexe Iba Mar Diop (CID Arena), rejoignant sa compatriote Marie Sarr, également qualifiée pour le dernier carré.

En quarts de finale des moins de 63 kg, Aïda Touré a battu la Péruvienne Ximena Zapata Pena 2 manches à 0. Chez les moins de 55 kg, Marie Sarr a de son côté éliminé la Jordanienne Laean Alrawashdeh 2 manches à 1. En demi-finales, à partir de 16h 30, Aïda Touré affrontera l'Iranienne Asal Goltapeh (16h30), tandis que Marie Sarr sera opposée à la vainqueure du combat n°316 (16h45).

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