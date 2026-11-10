Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Aida Touré en demi-finale du taekwondo, Ibrahima Bèye éliminé en huitièmes

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Sénégalaise Aida Touré s'est qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 63 kg du tournoi de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, une performance que son compatriote Ibrahima Bèye n'a pas réussi à égaler, s'arrêtant en huitièmes de finale.

Elle a décroché son ticket pour le dernier carré en dominant la Péruvienne Ximena Zapata Pena sur le score de 2 à 0, en quart de finale, au complexe Iba Mar Diop, à Dakar. Aida Touré affrontera en demi-finale à 16h30 mn l'Iranienne Asal Goltapeh. De son côté, Ibrahima Bèye a été battu en huitièmes de finale de la catégorie des moins de 63 kg hommes par le Géorgien Shota Zedginidze, sur le score de 2 à 0.

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