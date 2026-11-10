Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Marie Sarr se qualifie en demi-finale du taekwondo

Dakar — La Sénégalaise Marie Sarr (-55 kg) s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, mardi, après sa victoire face à la Jordanienne Laean Alrawashred (2-1), en quart de finale.

Menée au score, la combattante sénégalaise a su renverser la situation pour finalement s'imposer et décrocher son billet pour le dernier carré. Marie Sarr disputera sa demi-finale à 16h45 au complexe Iba Mar Diop, à Dakar, face à la vainqueure du quart de finale ayant opposé l'Américaine Karlee Vogel à la Turque Cansu Seyhoglu. Sa compatriote Aida Touré s'est également qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 63 kg. Elle affrontera en demi-finale l'Iranienne Asal Goltapeh, à 16h30 mn. L'autre Sénégalais engagé dans cette discipline, Ibrahima Bèye, a été éliminé en huitième de finale.