Sénégal: Saint-Louis - 100 jeunes apprenants mobilisés autour de l'éducation financière et la gestion de l'hygiène menstruelle

Saint-Louis — Deux journées d'activités dédiées à l'éducation financière et à la santé menstruelle ont débuté ce mardi à Saint-Louis, au profit de 100 jeunes apprenants du Centre de formation professionnelle (CFP) et du Centre régional de formation professionnelle (CRFP) de Saint-Louis, a constaté l'APS.

Cette initiative intervient dans le cadre des programmes "Sukali Box" (gestion de l'hygiène menstruelle) et "Xam sa Box" (éducation financière) de l'organisation Baby Box Africa, en partenariat avec Ecobank Sénégal. À travers cette initiative, Baby Box Africa réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de l'autonomisation des jeunes et de l'amélioration des conditions de vie des communautés, avec une attention particulière portée sur l'épanouissement et le bien-être des communautés.

"Notre objectif est tout simplement d'accompagner le leadership de ces jeunes filles qui font des métiers d'homme, et qui ont besoin d'être boostées et accompagnées dans leurs bonnes pratiques de tous les jours, mais également dans leur posture pour pouvoir réussir et être des futures entrepreneures", a déclaré Sokhna Kâ, fondatrice de Baby Box Africa. En charge de la politique d'impact à la direction générale d'Ecobank Sénégal, Ibrahima Mbaye a, de son côté, souligné que cette stratégie vise à impacter les communautés, à travers deux axes prioritaires que sont l'éducation et la santé.

Baby Box Africa est une organisation qui oeuvre pour le bien-être des communautés par le biais de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Elle s'investit également dans l'accompagnement du leadership féminin à travers la sensibilisation, les bonnes pratiques de gestion de l'hygiène menstruelle et l'éducation financière. À l'occasion de la clôture de ces deux jours d'activités, ce mercredi, 50 kits d'hygiène seront remis à 50 jeunes filles, en plus des attestations devant être remises aux 100 jeunes apprenants.

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