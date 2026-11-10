Sénégal: Don de 180 téléphones à la fondation en charge de l'éducation aux valeurs olympiques

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fondation en charge du Programme d'éducation aux valeurs olympiques (PVO) a reçu mardi 180 téléphones Samsung Galaxy du Comité international olympique (CIO), un don devant lui permettre de poursuivre son travail de sensibilisations des élèves.

Les responsables de ladite fondation ont reçu cet appui des mains de la présidente du CIO, Kristy Coventry, et de son homologue Mamadou Diagna Ndiaye, du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). En 2024, le Sénégal avait lancé une série d'initiatives de renforcement des capacités axées sur les valeurs olympiques et le pouvoir du sport. Ce programme a touché plus d'un million de personnes à travers 16 académies, selon ses responsables.

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