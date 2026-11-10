Sénégal: JOJ - Les sénégalaises terminent aux 39e et 40e places du contre-la-montre cycliste

Dakar — Les Sénégalaises Adja Fatoumata Fata Faye et Rokhaya Gningue ont terminé 39e et 40e lors du contre-la-montre individuel féminin de cyclisme sur route des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, disputé, mardi matin, sur 8,5 km à la Corniche Ouest, a constaté l'APS.

Adja Fatoumata Fata Faye a bouclé le parcours en 14:52.08, à 3 minutes 19 secondes de la gagnante, tandis que Rokhaya Gningue a terminé en 17:08.30, avec un retard de 5 minutes 35 secondes. La course a été remportée par la Kazakhe Anel Tashbay en 11:32.57. Elle devance la Slovaque Karolina Hajdukova (11:37.62) et la Russe Angelina Novolodskaya (11:43.65).

Malgré ce classement, Adja Fatoumata Fata Faye s'est dite satisfaite de sa performance, estimant avoir réalisé son meilleur temps par rapport à ses précédentes participations aux championnats d'Afrique. "Je suis très fière de ce résultat. Je pense que c'est le meilleur temps que j'ai pu réaliser par rapport aux championnats d'Afrique", a-t-elle déclaré à l'APS.

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La jeune cycliste considère ces JOJ comme une occasion de corriger ses lacunes et de se mesurer à des adversaires faisant partie de l'élite mondiale de sa catégorie. "Ces JOJ me permettront de voir clairement ce qu'il faut améliorer. C'est un atout d'y participer, d'autant plus que je suis en compétition avec les meilleures jeunes cyclistes du monde. À force de travailler, j'espère m'améliorer", a-t-elle ajouté.

De son côté, l'entraîneur national Aliou Telly Diallo estime que les deux athlètes doivent notamment renforcer leur préparation physique et améliorer leur alimentation pour progresser. Il s'est dit convaincu qu'elles pourront obtenir de meilleurs résultats dans deux ans, au regard des aptitudes qu'elles ont démontrées durant ces Jeux.