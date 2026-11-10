Sénégal: Cyclisme - Ibrahima Gaye et Abdou Ngom, 36e et 37e au contre-la-montre

Dakar — Les cyclistes sénégalais Ibrahima Gaye et Abdou Ngom ont respectivement terminé 36e et 37e du contre-la-montre individuel hommes des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, disputé mardi matin sur la corniche ouest, sur un parcours de 8,5 kilomètres a constaté l'APS.

Ibrahima Gaye a bouclé l'épreuve en 12 minutes 53 secondes et 2 centièmes, à 2 minutes 42 secondes et 82 centièmes du vainqueur. Abdou Ngom a enregistré un temps de 12 minutes 59 secondes et 65 centièmes, accusant un retard de 2 minutes 49 secondes et 45 centièmes sur le premier. La médaille d'or est revenue au Slovaque Timotej Michalik, vainqueur en 10 minutes 10 secondes et 20 centièmes.

Il devance l'Italien Lorenzo Ceccarello (10:17.94) et le Belge Daan Wilmsen (10:20.39), respectivement médaillés d'argent et de bronze. Les deux représentants sénégalais n'ont pas pu rivaliser avec les meilleurs concurrents de cette épreuve.