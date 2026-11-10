Sénégal: Thiès - Le centre culturel lance des animations culturelles pour mettre la ville au rythme des JOJ

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le centre culturel régional de Thiès (ouest) a lancé un programme d'animation culturelle, lundi, au quartier Hersent, en vue de permettre à la capitale du rail de se mettre davantage au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Diverses prestations artistiques figurent à l'agenda de ce programme mis en oeuvre de concert avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Des scènes de théâtre, des concerts musicaux, des one-man-shows et des séances de danse seront aussi proposés dans plusieurs localités, grâce à la participation de nombreuses compagnies régionales. "Nous sommes dans un programme d'animation culturelle inscrit dans le cadre des JOJ. Le ministère a demandé aux centres culturels régionaux de concevoir un programme d'animation culturelle, pour que les populations vivent au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse à travers les arts et la culture", a fait savoir le directeur du centre culturel régional de Thiès, Mactar Sidy Mbaye.

Après Hersent, qui a servi de cadre de lancement, ce programme va s'exporter vers d'autres quartiers de la ville de Thiès. "Nous serons à Bountou Dépôt, ensuite à Nguinth, pour clôturer les animations au quartier Diakhao", a-t-il annoncé. À Bountou Dépôt, il est prévu un méga concert de musique avec une vingtaine de prestations dans différents styles musicaux. A Diakhao, le théâtre et le one-man-show seront à l'honneur, a détaillé M. Mbaye.

"Pour clôturer en beauté le programme, nous allons organiser un méga concert, en plus d'une séance de danse traditionnelle au niveau de Médina Fall, précisément à Don Bosco", a poursuivi Mactar Sidy Mbaye.

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Trois compagnies, venues de Mboro, Diender et Thiès, sont impliquées dans le souci de s'inscrire dans une démarche inclusive, prenant en compte des compagnies issues de diverses parties de la région, pour célébrer "l'ensemble les arts et de la culture au niveau de la ville de Thiès", a-t-il dit. Le président de l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (ARCOTS) de Thiès, Jules Dramé, a salué cette initiative, visant à offrir un espace d'expression et de prestation aux artistes locaux.

Il a appelé les populations à venir participer activement aux célébrations, pour leur donner un cachet populaire.

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