Sénégal: Matam - Deux plans d'eau repeuplés avec 10 000 poissons

Matam — Deux plans d'eau de la région de Matam (nord) ont été repeuplés avec 10 000 poissons, à raison de 5 000 sujets chacun, dans le cadre d'un programme de restauration des ressources halieutiques en milieu continental, a appris l'APS auprès de Sanounou Sadio, chef de la division Aménagement des pêcheries et Gestion des ressources continentales au ministère des Pêches et de l'Économie maritime.

Les sites concernés sont le bras du fleuve Diamel, dans le département de Matam, et la grande mare Mousankharé de Dembancané, dans le département de Kanel.

S'exprimant lors du lancement de l'opération sur le bras du fleuve Diamel, M. Sadio a expliqué que cette initiative vise notamment à restaurer les habitats aquatiques, à favoriser la reproduction des poissons et à contribuer au renouvellement des stocks halieutiques. Il a justifié cette intervention par la raréfaction des ressources halieutiques dont la conséquence est la hausse du prix du poisson sur les marchés.

"Nous avons constaté, dans le panier de la ménagère, que le poisson coûte très cher maintenant, parfois même plus cher que la viande", a-t-il déclaré.

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Selon le fonctionnaire du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, la dégradation des habitats naturels constitue l'un des facteurs de raréfaction des poissons. Il en est de même avec l'absence de refuges adaptés dans certains plans d'eau qui rend les espèces plus vulnérables à la capture et réduit leurs possibilités de reproduction.

Pour remédier à cette situation, le programme prévoit l'installation de récifs artificiels à différentes profondeurs. Les structures immergées serviront de refuge aux espèces vivant en profondeur et favoriseront leur reproduction, tandis que les récifs superficiels offriront des abris aux jeunes poissons, a-t-il expliqué.

La démarche comprend également des études préalables des pêches expérimentales et l'analyse de paramètres physico-chimiques tels que la profondeur, la salinité et la température de l'eau. Ces investigations devront permettre de déterminer les espèces présentes dans les plans d'eau avant les opérations de repeuplement, a-t-on appris des techniciens sur place.

Ces derniers indiquent que des pêches de contrôle seront ensuite réalisées pour suivre l'évolution des stocks et évaluer les résultats des interventions.

Sanounou Sadio a, par ailleurs, insisté sur l'implication des communautés locales dans la gestion et la préservation des sites, en faisant allusion à leur participation au choix des plans d'eau ainsi qu'aux réunions de sensibilisation et de concertation organisées en amont du programme.

Il rappelle que les communautés auront la responsabilité d'assurer la surveillance des sites aménagés pour en garantir la pérennité, avec l'appui des services compétents. Des pirogues motorisées et des comités de surveillance sont notamment prévus à cet effet.

Au total, cinq plans d'eau pilotes sont concernés par cette première phase du programme, dont deux dans la région de Matam, deux dans le département de Podor et un dans celui de Dagana.