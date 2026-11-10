Afrique de l'Ouest: Financement de logements abordables dans l'espace UEMOA - CGF Bourse accompagne avec succès La Banque Shelter Afrique

CGF Bourse Arrangeur et Chef de file de l'opération emprunt obligataire durable de Shelter Afrique Development Bank 60 milliards de FCFA, a accompagné avec succès La Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB) sur le marché régional de l'Uemoa.

Selon un communiqué de presse, le produit de cette émission sera exclusivement utilisé pour financer des logements abordables et durables dans l'ensemble de l'Union.

La période de souscription s'est déroulée du 7 au 30 octobre 2026 et a suscité un vif intérêt de la part d'un large éventail d'investisseurs. «L'obligation comporte une tranche à cinq ans à 6,10 % et une tranche à sept ans à 6,30 %. La Société Financière Internationale (SFI) et le groupe Ecobank, par l'intermédiaire d'Ecobank Sénégal, sont les investisseurs de référence, tandis que la Boad figure parmi les principaux partenaires financiers participants », a précisé le communiqué.

Témoignant une nouvelle fois du soutien institutionnel apporté à cette opération, la ShafDB a également signé un accord avec la Société financière internationale (Sfi) concernant l'investissement de référence, en marge du Sommet Financier Africain 2026 (Afis) qui s'est tenu à Luanda, en Angola.

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S'exprimant après la signature, le Directeur général de la Société financière internationale (Sfi), Makhtar Diop, a déclaré : « L'Afrique dispose des capitaux nécessaires pour financer davantage ses propres besoins en matière de logement. L'opportunité consiste à relier ces épargnes à des investissements à long terme capables de permettre à davantage de familles d'accéder à la propriété, de renforcer les entreprises locales et de créer des emplois.

Notre partenariat avec la Banque de Développement Shelter Afrique constitue une étape importante vers la mise en place de marchés de capitaux locaux plus développés, indispensables pour l'accès au logement pour tous. ».

Faisant écho aux propos du Directeur général de la Sfi, Jeremy Awori, Directeur Général du groupe Ecobank, a ajouté : « Ecobank est fière de s'associer à la Banque de développement Shelter Afrique pour cette émission historique, et de mener à bien une opération qui illustre ce que la collaboration régionale peut apporter. (...). ».

Le Directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB), Thierno-Habib Hann, a souligné que « Cette obligation durable illustre concrètement la stratégie Nafad de la Banque Africaine de Développement : des institutions africaines et mondiales unissent leurs forces pour mobiliser des capitaux en monnaie locale, à long terme en faveur du logement pour nos populations ». Selon lui, face à un déficit de plus de 53 millions d'unités de logements, aucune institution ne peut, à elle seule, combler cet écart.

«C'est pourquoi nous avons structuré cette opération avec des partenaires commerciaux, régionaux et internationaux, afin d'accélérer l'accès à des logements abordables et durables, tout en investissant dans l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du logement », a expliqué M. Hann.

Il a souligné que le partenariat noué avec la Sfi, Ecobank, la Boad et d'autres acteurs privés démontre tout le potentiel d'une émission obligataire durable sur le marché de l'Uemoa ; il nous offre un modèle que nous comptons reproduire à travers toute l'Afrique. Un grand merci à tous nos partenaires et aux régulateurs qui ont rendu cette opération possible.