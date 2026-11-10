Sénégal: Substituts non plastiques - Un marché de 484 milliards de dollars - Qui en profite ?

Les exportations mondiales de plastiques ont plus que doublé en valeur depuis 2005, ajoutant aux défis de la gestion des déchets et de la durabilité environnementale. Pendant ce temps, les exportations de substituts non plastiques ont atteint 484 milliards de dollars en 2024, soit 14 % en dessous de leur pic en 2022, selon les données de l'ONU commerce et développement (CNUCED).

Étendre l'usage de substituts durables, sûrs, respectueux de l'environnement et abordables aux plastiques conventionnels pourrait aider à réduire la pollution à la source tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour les économies en développement. Mais les avantages environnementaux dépendent de la manière dont ces matériaux sont produits, utilisés et éliminés.

Un commerce substantiel qui reste en retard par rapport aux plastiques

La pression pour s'éloigner des plastiques conventionnels augmente, entraînée par la réglementation, les objectifs de durabilité et les fluctuations de prix. Les alternatives incluent le papier, le verre, les fibres naturelles, les minéraux et les produits à base d'algues.

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La CNUCED a lancé sa série de données lors des négociations sur le traité des plastiques de 2024 à Busan, avec le soutien du Programme de Fabrication Durable et de Pollution Environnementale (SMEP), pour suivre le commerce des produits pouvant remplacer les plastiques.

Les économies en développement comblent l'écart dans le commerce mondial des substituts

Les économies développées représentaient 58 % des exportations mondiales de substituts non plastiques en 2024, tandis que les économies en développement représentaient les 42 % restants - en hausse par rapport à environ un quart en 2005.

Aller au-delà des matières premières

La Mise à jour sur le commerce mondial de la CNUCED sur la biodiversité met en avant un autre défi : capter plus de valeur tout au long de la chaîne de production.

En 2024, les matières premières représentaient près des deux tiers du commerce mondial des substituts non plastiques. Les produits à valeur ajoutée représentaient les 35 % restants, avec des exportations atteignant 170 milliards de dollars sur un total mondial de 484 milliards de dollars.

Pour les économies en développement, une plus grande valeur ajoutée pourrait créer des opportunités pour diversifier les exportations, renforcer les capacités de production domestiques et conserver plus de valeur provenant de l'utilisation durable et responsable des ressources naturelles.

Au Kenya, un projet pilote soutenu par le SMEP a transformé 3 300 tonnes de feuilles d'ananas, auparavant brûlées, en plus de 100 tonnes de fibres de qualité textile.

Élargir ces opportunités nécessitera des investissements, l'accès à des technologies appropriées, l'innovation domestique, des infrastructures et des politiques commerciales qui s'attaquent aux obstacles rencontrés par les substituts non plastiques.

Des données à l'action

En Afrique de l'Est, un projet de loi régional pour contrôler les plastiques à usage unique est en cours de développement. « Les preuves et l'engagement de la CNUCED ont été cruciaux pour aider la Communauté de l'Afrique de l'Est à élaborer une approche coordonnée pour réglementer les plastiques à usage unique », déclare Gideon Gatpan Thoar, président de l'Assemblé législative de l'Afrique de l'Est sur l'Agriculture, le Tourisme et les Ressources Naturelles.

Une initiative similaire est en cours en Afrique de l'Ouest, le Ghana devant adopter une feuille de route nationale pour les substituts, soutenue par le Programme SMEP financé par le Royaume-Uni.

La CNUCED contribue aux discussions internationales sur les plastiques et les alternatives durables à travers une série d'événements à venir. Ceux-ci incluent le deuxième Symposium sur les Fibres Alternatives d'Afrique de l'Est, qui explorera les opportunités pour les économies en développement dans les chaînes de valeur des fibres naturelles, et un atelier OCDE-CNUCED sur les normes pour les alternatives plastiques durables (26 novembre, OMC, Genève).

Les méthodes de production durables et le remplacement des matériaux figureront également dans l'apport commun de la CNUCED et du PNUE aux discussions de la Convention de Bâle sur les textiles usagés et les déchets textiles et à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (8-10 décembre).

Les bases de données commerciales de la CNUCED sur les plastiques et les substituts non plastiques ont informé les discussions sur la politique commerciale internationale lors du Dialogue de l'OMC sur la Pollution Plastique et des négociations sur le traité des plastiques.