Afrique de l'Ouest: BRVM - 30 ans d'existence et de nouveaux défis pour accélérer l'intégration financière africaine

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) célébrera, le 18 décembre 2026 à Abidjan, ses 30 ans d'existence. Trois décennies après sa création, l'institution entend consolider son rôle dans le financement des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), tout en accélérant sa transformation pour renforcer les échanges entre les marchés financiers africains.

Cette ambition a été au coeur des échanges de l'Africa Financial Summit (Afis), tenu les 3 et 4 novembre 2026 à Luanda, en Angola. Lors d'un panel consacré à l'harmonisation des règles de cotation et à la liquidité transfrontalière, le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a identifié trois conditions essentielles à une meilleure intégration des bourses africaines.

Il s'agit notamment d'améliorer la visibilité des entreprises cotées afin de faciliter l'accès des investisseurs à l'information, de favoriser la convertibilité des monnaies pour simplifier les transactions transfrontalières et de garantir une meilleure prévisibilité des rendements, particulièrement face aux fluctuations des taux de change.

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Pour le directeur général de la Brvm, le principal obstacle aux investissements entre marchés africains ne relève pas nécessairement d'un déficit de confiance. Il rappelle que 25% des actifs de la Bourse régionale sont détenus par des investisseurs étrangers, notamment américains et européens. « Pourquoi un fonds de pension angolais ou botswanais ne pourrait-il pas investir dans ces entreprises ? », s'est-il interrogé lors de son intervention à l'Afis.

Une transformation tournée vers 2030

Au-delà de la célébration de ses 30 ans, la Brvm se projette vers une nouvelle étape de son développement. A l'horizon 2030, elle ambitionne de devenir une place financière plus verte, plus digitale, plus innovante et plus inclusive.

Cette orientation repose sur l'intégration de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, le big data et la blockchain, mais aussi sur le développement de nouveaux instruments financiers, tels que les fonds négociés en bourse (Etf) et les produits dérivés. Le renforcement de la finance durable figure également parmi les axes prioritaires de cette évolution.

A travers cette feuille de route, la Brvm entend poursuivre sa contribution au financement des économies de l'Uemoa et inscrire davantage son expérience dans la dynamique d'intégration des marchés financiers africains. Ses trois décennies d'existence constituent ainsi un point d'appui pour relever les défis de la prochaine phase de développement du marché régional.