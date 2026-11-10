Sénégal: Zone Ocde - Le taux de chômage stable à 5.0 % en septembre 2026

Le taux de chômage de l'Ocde est resté stable à 5.0 % en septembre 2026, soit 0.2 point de pourcentage (p.p.) au-dessus de son niveau historiquement bas de 4.8 % enregistré en juin 2023.

Selon un communiqué de presse, 35.2 millions de personnes étaient au chômage dans l'ensemble de l'Ocde. Les taux de chômage étaient inférieurs ou égaux à 3.0 % en Corée, en Israël, au Japon, au Mexique et en Tchéquie. À l'inverse, l'Espagne et la Finlande ont enregistré les taux de chômage les plus élevés, à 10.3 % et 11.0 %, respectivement.

En septembre 2026, renseigne le communiqué, les taux de chômage sont restés globalement stables par rapport au mois précédent dans près des deux tiers des pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles, ont augmenté dans neuf pays et diminué dans quatre autres.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Finlande, où le taux de chômage a progressé de 1.1 p.p., et au Danemark, où il a augmenté de 1.0 p.p. Ces hausses s'expliquent principalement par une augmentation du chômage parmi les personnes âgées de 25 ans et plus.

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À l'inverse, la Colombie a enregistré la plus forte baisse (en baisse de 1.0 p.p.), sous l'effet d'un recul du chômage parmi les personnes âgées de 25 ans et plus. Les estimations pour octobre 2026 indiquent que le taux de chômage a légèrement augmenté au Canada, pour atteindre 6.7 %, tandis qu'il est resté globalement stable à 4.1 % aux États-Unis.

Le taux de chômage des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) dans les pays de l'Ocde a augmenté de 0.2 p.p. par rapport à août pour atteindre 11.5 %, son niveau le plus élevé de l'année 2026. Il dépassait ainsi de 7.3 p.p. celui des personnes âgées de 25 ans et plus, qui est demeuré stable à 4.2 %.

Des taux de chômage des jeunes à deux chiffres ont été observés dans 29 pays de l'Ocde en septembre 2026 (ou à la dernière période disponible), dépassant 20 % au Chili, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, au Luxembourg et en Suède.

Les taux de chômage des femmes et des hommes dans l'Ocde sont restés globalement stables, en septembre 2026, à 5.1 % et 4.9 % respectivement, laissant l'écart entre les sexes dans l'Ocde pratiquement inchangé à 0.2 p.p. Le taux de chômage des femmes est demeuré supérieur à celui des hommes dans l'Union européenne, la zone euro et 20 pays de l'Ocde en septembre 2026 (ou à la dernière période disponible), les écarts les plus marqués (4.2 p.p. ou plus) ayant été observés en Colombie, en Grèce et en Türkiye.

À l'inverse, le taux de chômage des hommes dépassait celui des femmes dans 17 pays de l'Ocde, dont tous les pays du G7 à l'exception de l'Italie, tandis que les taux de chômage des femmes et des hommes étaient identiques aux Pays-Bas.