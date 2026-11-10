Afrique de l'Ouest: Paiements transfrontaliers - Le Gouverneur de la BCEAO partage l'expérience de l'Uemoa lors de l'Afis 2026

Le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou a pris part, le 4 novembre 2026 à Luanda, en Angola, à la table ronde consacrée aux paiements transfrontaliers et aux envois de fonds de la diaspora, organisée dans le cadre de l'Africa Financial Industry Summit (Afis 2026).

Placée sous le thème « Réorienter vers l'Afrique 5 milliards de dollars par an de la valeur des paiements transfrontaliers et des envois de fonds de la diaspora », cette rencontre, rappelle un communiqué de presse, a porté sur les moyens de réduire les coûts des transferts et d'améliorer leur efficacité.

Lors des échanges, le Gouverneur de la Bceao a évoqué l'importance des envois de fonds de migrants pour les économies de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa), les aménagements opérés au niveau de la réglementation des changes en faveur de la diaspora ainsi que les efforts engagés pour moderniser les infrastructures de paiement et renforcer leur interopérabilité, afin de favoriser des services plus efficaces et moins coûteux, au service de l'activité économique.

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Ces actions, a-t-il expliqué, visent d'une part à favoriser des services plus efficaces et moins coûteux, au service de l'activité économique. D'autre part, elles devraient permettre de mobiliser une part croissante de ces ressources de la diaspora vers l'épargne et l'investissement productif.

Cette démarche s'appuie notamment sur la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi), qui facilite les transferts entre comptes détenus auprès des banques, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des institutions de microfinance de l'Union. Elle permet de réduire les délais de traitement des transactions et de créer les conditions favorables à une baisse des coûts.

Les discussions ont également porté sur le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss), les contraintes de liquidité et les coûts liés aux opérations de change. Selon le communiqué, la participation de la Bceao et des banques commerciales de l'Umoa à ce dispositif a reçu, le 2 octobre 2026, un avis favorable du Conseil des Ministres de l'Union, dans la perspective du renforcement des échanges commerciaux et financiers aux niveaux régional et continental.

S'agissant de l'encadrement des crypto-actifs, également abordé lors de cette rencontre, renseigne la même source, les réflexions sont entamées par la Bceao et l'Amf-Umoa pour l'élaboration éventuelle d'un cadre réglementaire dans l'Union. Ces travaux accordent une attention particulière à la stabilité monétaire et financière, à la sécurité et à la protection des consommateurs.

L'interconnexion des infrastructures de paiement, l'adoption des services financiers numériques et la maîtrise des risques constituent ainsi des leviers complémentaires pour faciliter les paiements transfrontaliers et en réduire les coûts, au bénéfice des populations et des économies africaines.