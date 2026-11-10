Congo-Kinshasa: SAEMAPE - Yankee Mukadi Mukadi officiellement installé aux commandes de la Direction Générale !

La gouvernance minière en République Démocratique du Congo poursuit sa quête d'ordre, de transparence et de respect strict de la législation. Hier, lundi 9 novembre 2026, le siège du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle (SAEMAPE) a servi de cadre à une cérémonie de remise et reprise hautement symbolique entre le Directeur Général sortant, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, et son successeur, Yankee Mukadi Mukadi. Cette transition administrative, intervenue sous les auspices du Ministère des Mines, vient concrétiser les termes de l'arrêté ministériel rigoureux pris le 21 octobre 2026 par le Ministre de tutelle, Louis Watum Kabamba.

Pour rappel, la suspension de l'ancien Directeur Général, Jean-Paul Kapongo, n'est point le fruit du hasard. L'arrêté ministériel N° 00753/CAB.MIN/MINES/01/2026 est venu frapper du poing sur la table face à des dérives préjudiciables à l'économie nationale et à la crédibilité de l'État.

Le Ministère des Mines a ainsi lourdement motivé sa sanction en pointant :

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Le laxisme face aux exploitations illicites : l'absence de mesures préventives adéquates pour enrayer l'expansion de l'exploitation artisanale clandestine dans les périmètres concédés, en particulier dans les zones névralgiques du Lualaba et du Haut-Katanga.

L'installation irrégulière de régies de perception : le déploiement non réglementaire de services percepteurs au sein de concessions attribuées, privant les investisseurs et titulaires légaux de la pleine jouissance de leurs droits et exposant la République à de lourds contentieux et préjudices envers des tiers.

Défis de l'encadrement artisanal et de l'émergence de la classe moyenne

En plaçant Yankee Mukadi Mukadi à la tête du SAEMAPE, le Gouvernement Suminwa, sous l'impulsion du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend insuffler une dynamique nouvelle à un secteur vital pour l'économie informelle et la paix sociale.

Pour mémoire, le SAEMAPE a pour mission régalienne d'encadrer et d'assister les exploitants miniers artisanaux et à petite échelle afin de structurer leurs activités, d'améliorer leurs conditions de travail, de sécuriser la chaîne d'approvisionnement et, par-dessus tout, de favoriser l'émergence d'une classe sociale moyenne congolaise prospère et responsable.

La tâche qui s'annonce pour Yankee Mukadi est donc immense : redorer le blason de l'institution, assainir les pratiques administratives sur le terrain, mettre fin aux tracasseries et aux empiétements sur les concessions régulières, et réconcilier les exploitants artisanaux avec les standards d'une exploitation minière responsable.

Les regards se tournent désormais vers le nouveau Directeur Général, attendu sur le terrain des réformes concrètes et de la restauration de l'orthodoxie dans la gestion de l'or vert et des minerais de l'artisanat congolais.