Congo-Kinshasa: UPA - Sama Lukonde au front de la diplomatie parlementaire à Lomé !

Le Président du Sénat de la République Démocratique du Congo, l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est arrivé à Lomé pour prendre part à la 86ème session du Comité exécutif et à la 48ème Conférence des Présidents de l'Union Parlementaire Africaine (UPA).

Du 9 au 14 novembre 2026, la capitale togolaise devient le coeur de la diplomatie parlementaire africaine. Près de 200 participants sont attendus : Présidents de parlements africains, délégués, diplomates et observateurs internationaux.

A la tête d'une délégation composée de Sénateurs et de Députés nationaux, le Président Sama Lukonde portera haut la voix de la RDC à cette grande messe africaine.

Les travaux se tiennent à l'Hôtel 2 Février, lieu emblématique des grands sommets internationaux à Lomé. Trois grands thèmes au programme :

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Sécurité et Jeunesse : Les réponses parlementaires face au chômage des jeunes, à l'immigration clandestine et au terrorisme.

Géopolitique et Souveraineté : La gestion de l'Afrique face aux chocs géopolitiques mondiaux, la souveraineté sur les ressources naturelles et la justice climatique.

Vie institutionnelle de l'UPA : Programme de travail 2026, financement et réforme des textes fondamentaux.

La RDC est présente. La voix du Congo portera à Lomé.