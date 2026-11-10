Congo-Kinshasa: Ouverture de la Session budgétaire 2027, OGEFREM - Olivier Tshibola mise sur l'atteinte des résultats escomptés et la préservation de la solidité financière

Organisée sous un double défi à savoir : « préserver la solidité financière de l'Office de Gestion du Fret Multimodal, tout en continuant d'investir dans ce qui assure la croissance de demain », la session budgétaire 2027, ouverte par Monsieur Olivier Tshibola Mukuma Directeur Général de l'OGEFREM, ne devrait pas être un simple exercice comptable, plutôt, elle doit être un véritable outil de pilotage, traduisant en chiffres, la vision et les ambitions de l'Office, recommande le premier d'entre les hauts cadres de l'Office.

En effet, en présence du Directeur Général Adjoint Monsieur Emmanuel Mayele Samba, le patron de l'OGEFREM Olivier Tshibola a rappelé aux membres participants, constitués du banc syndical national, des Directeurs des sièges, des Responsables des entités et représentations de l'Office ainsi que des cadres et agents, du contexte particulier du déroulement des travaux de la session budgétaire 2027 qui intervient quelques jours seulement après les travaux de Team Building et de la planification stratégique, travaux au cours desquels, l'Office a renforcé sa cohésion et définir les actions à réaliser au cours de cinq prochaines années à venir.

Se faisant, la présente session budgétaire se veut un exercice qui engage l'avenir de l'OGEFREM, précise le DG de l'Office qui croit en la capacité et la détermination de chacun de ses cadres à produire un travail de qualité à l'instar de la session Team Building et l'atelier de planification stratégique qui sont un témoignage palpable.

Pour ce faire, le numéro un de l'OGEFREM reste convaincu qu'à l'issue de cette session budgétaire, l'Office va se doter d'un instrument qui lui permettra de matérialiser tous les objectifs qu'il s'est assignés pour la période retenue, posant ainsi les jalons solidement fondés, pour un quinquennat fructueux et plein de succès.

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Aussi, affirme-t-il, qu'avec méthodologie et détermination, la présente session va bâtir un budget ambitieux mais réaliste, à la hauteur des attentes, des missions de l'Ogefrem et celles du gouvernement dont il assure le support ou conseil technique.

L'OGEFREM face à des nombreux challenges

Olivier Tshibola insiste pour que les débats soient francs, constructifs et orientés vers l'intérêt général de l'Office au-delà des intérêts particuliers et des opinions individuelles. Car, dit-il, chacun devrait garder à l'esprit que l'Ogefrem a encore, des montagnes à gravir sans redouter l'horizon, mais aussi, des challenges liés notamment à :

La mise en service du Système SYGREM dans le cadre de la digitalisation des instruments de traçabilité ; le redéploiement stratégique de l'Office à l'heure de la résiliation des contrats avec les mandataires ; la vulgarisation et l'implémentation des contrats d'adhésion sur tous les modes des transports et la gestion du fret dans son intégralité, fret immatériel y compris etc.

Les exigences de la gouvernance

A en croire le DG Tshibola, les exigences de la gouvernance s'articulent autour des grandes orientations suivantes :

La rationalisation des charges pour que chaque dépense soit justifiée, utile et alignée sur les objectifs ; éviter les collations fantaisistes ; l'augmentation des recettes et consolider les ressources existantes ; l'investissement ciblé ; la valorisation du capital humain etc.

Quant aux perspectives à venir

Pour le DG de l'OGEFREM, l'exercice 2027, s'annonce aussi comme un défi réel à relever dans un environnement économique et opérationnel exigeant : le surcoût des transports provoqué par la persistance de la crise au Moyen -Orient mais aussi, l'instabilité politique et sécuritaire dans l'Est du pays, les exigences de la digitalisation, la fin de l'intermédiation des mandataires ; l'obligation d'investissement dans les infrastructures ; l'opérationnalisation des premiers quais du port en eau profonde de Banana ;la concurrence pour ne pas dire l'ingérence etc.

A tout Seigneur, tout honneur

Tout fervent chrétien qu'il soit, le patron de l'Ogefrem a, auparavant rendu grâce à Dieu notre Père et Créateur par qui, l'être humain a la vie et le mouvement, par sa bonté qui donne droit à l'Office de tenir ces assises.

De manière très particulière, le DG Olivier Tshibola a rendu un hommage bien mérité au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui conduit la RDC vers une destinée meilleure, avec maîtrise et dextérité, donnant cap au développement assuré, fondant ainsi l'espoir en l'avenir de toute la nation.

Il s'en voudra à ne pas adresser ses remerciements à Madame Judith Suminwa Première Ministre, Cheffe du Gouvernent et au Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement pour leur accompagnement constant dans l'exécution des missions de l'OGEFREM. Il a salué la présence remarquable de tous les responsables des Entités décentralisées et Représentations Extérieurs de l'Office.

Dans le même chapitre d'hommages, le DG de l'Ogefrem a rendu hommage à deux cadres de commandement, deux vaillantes Dames de l'Office : la Directrice chargée de mission et la Sous-Directrice à la DSAERM. Elles totalisent toutes, 35 et 34 ans de carrière et des loyaux services rendus à l'Etat congolais en général et à l'OGEFREM en particulier.

Il s'agit des Mesdames Aimée Huguette Tandu et Espérance Binda, saluées et félicitées par des salves d'applaudissements.