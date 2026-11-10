Congo-Kinshasa: Londres - Ted Beleshayi vante les réalisations de l'ARSP et plaide pour des investissements structurants en RDC !

Le Forum économique Royaume-Uni-République Démocratique du Congo (RDC) s'est ouvert ce lundi 02 novembre à Londres, avec pour ambition de renforcer les échanges commerciaux, de stimuler les investissements bilatéraux et de transformer les discussions entre les deux pays en projets économiques bancables. Prenant part à ces assises, le directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Ted Beleshayi, a présenté les avancées enregistrées par la RDC dans l'amélioration du climat des affaires et les perspectives d'investissement qu'offre le pays. Il a notamment insisté sur les efforts du gouvernement en matière de simplification des procédures et de visibilité économique, des facteurs essentiels pour rassurer les investisseurs.

« Je crois que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour améliorer le climat des affaires et les possibilités d'investissement dans notre pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent à notre pays, parce que nous avons simplifié de nombreuses procédures et qu'il y a désormais un peu plus de visibilité. C'est ce que recherchent les entrepreneurs et les investisseurs. Ils ne veulent pas seulement savoir si nous avons des lois qui nuisent au climat des affaires. Ils veulent savoir si, en investissant chez nous, ils obtiendront un retour sur investissement dans trois, quatre ou cinq ans. Ils veulent pouvoir établir leur modèle économique et leurs prévisions, et prendre des engagements auprès de leurs banques ou de leurs bailleurs de fonds. Ils doivent être en mesure de prévoir l'avenir. C'est cela qui est important », a expliqué le directeur général de l'ARSP.

Abordant la question de la stabilité politique et juridique, Ted Beleshayi a souligné l'importance de la prévisibilité pour attirer les capitaux, dans un contexte où les minerais stratégiques de la RDC représentent un atout majeur face aux enjeux de la transition énergétique. Il a toutefois identifié deux secteurs prioritaires pour permettre au pays de tirer pleinement profit de ses potentialités : l'énergie et les infrastructures de communication.

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« Chez nous, il y avait un problème de stabilité politique, mais aussi un problème de stabilité de nos lois. À présent, il y a de plus en plus de prévisibilité. Je crois que la transition énergétique et tous les minerais stratégiques que nous possédons attirent énormément les investisseurs. Mais, pour profiter davantage des possibilités qui s'offrent à nous, il nous faut deux choses : de l'énergie et des voies de communication. Sans ces deux éléments, sans les infrastructures dans ces deux secteurs, nous ne pourrons pas nous en sortir », a-t-il fait savoir.

S'agissant du secteur énergétique, le directeur général de l'ARSP a évoqué les potentialités hydroélectriques de la RDC, notamment à travers ses ressources fluviales. Il a également relevé les défis liés aux infrastructures, tout en mettant en évidence la progression des investissements privés dans le domaine de la distribution de l'électricité.

« Je crois que beaucoup d'efforts sont déployés, surtout dans le domaine de l'énergie. Nous avons aussi des fleuves que nous pouvons exploiter. Ce secteur a été libéralisé, mais il y a encore beaucoup de problèmes : les infrastructures sont monopolisées par la SNEL. En revanche, dans le domaine de la distribution, les choses commencent petit à petit à évoluer. De nombreuses entreprises commencent à investir dans ce secteur, même si le développement des infrastructures prend plus de temps », a-t-il ajouté.

Concernant les infrastructures de communication, Ted Beleshayi a mis en avant les différents axes routiers d'intérêt national évoqués comme étant en cours de construction ou devant faire l'objet de réhabilitation. Ces projets constituent, selon les enjeux soulevés dans son intervention, des leviers importants pour améliorer la connectivité entre les provinces et faciliter les échanges commerciaux à l'intérieur du pays.

« En ce qui concerne les infrastructures de communication, beaucoup de routes d'intérêt national sont en cours de construction, notamment celles de Kisangani à Beni et de Mbuji-Mayi à Nguba, qui traverseront le Kasaï jusqu'à Kolwezi. Aujourd'hui, on peut aller de Kinshasa à Tshikapa, puis de Tshikapa à Kananga. Bientôt, ces routes seront réhabilitées, tout comme celles reliant Kananga à Mbuji-Mayi, puis Mbuji-Mayi au Katanga », a enchaîné le directeur général de l'ARSP.

Au-delà de l'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers, le patron de l'ARSP a également insisté sur la nécessité de créer les conditions permettant aux entrepreneurs congolais de développer leurs activités et de contribuer davantage à la création des richesses nationales. Pour lui, l'accès à l'énergie et aux voies de communication constitue un préalable au développement du commerce et à l'émergence d'un tissu économique national plus dynamique.

« Moi, je dis que si vous donnez aux Congolais de l'énergie et des voies de communication, vous n'aurez même pas besoin d'étrangers, parce qu'ils feront du commerce. C'est grâce au commerce que les gens s'enrichissent (...). Bref, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Nous demandons à tout le monde de venir investir en RDC, parce qu'il y a énormément de possibilités. Vous savez, il existe en économie une théorie qu'on appelle la théorie du rattrapage. En fait, les économies moins développées croissent généralement un peu plus vite et créent davantage de richesses que les économies déjà développées », a-t-il conclu.

A travers cette intervention au Forum économique RDC-Royaume-Uni, Ted Beleshayi a ainsi mis en exergue les opportunités qu'offre la RDC aux investisseurs, tout en rappelant que la consolidation du climat des affaires, le développement des infrastructures énergétiques et routières ainsi que la valorisation de l'entrepreneuriat congolais demeurent des facteurs déterminants pour accélérer la croissance économique du pays.