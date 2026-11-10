Congo-Kinshasa: StarTimes dévoile sa Promo Noël FETI NA FETI

Du 10 novembre 2026 au 31 janvier 2027, StarTimes propose à ses abonnés des offres permettant d'accéder à un bouquet supérieur moyennant un supplément réduit. Nouvelles télénovelas, dessins animés, compétitions de football et cadeaux surprise accompagnent cette campagne de fin d'année. A l'approche des fêtes, StarTimes enrichit l'expérience de ses abonnés en République démocratique du Congo avec sa nouvelle Promo Noël. Accessible sur la télévision numérique terrestre (TNT) et par satellite, cette campagne associe des avantages sur les réabonnements à une programmation destinée aux différents membres de la famille.

Le principe est simple : les abonnés des bouquets concernés ajoutent un montant réduit à leur réabonnement mensuel pour bénéficier, pendant un mois, du bouquet supérieur. Les abonnés CLASSIC sur la TNT et GLOBAL sur le satellite bénéficient, quant à eux, de cinq jours supplémentaires pour un réabonnement d'un mois, portant leur durée d'accès à 35 jours.

Sur la TNT, les abonnés NOVA peuvent accéder à un mois de BASIC pour 13 000 FC au total, soit leur réabonnement de 10 500 FC augmenté de 2 500 FC. Le bouquet BASIC est habituellement proposé à 19 000 FC.

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Les abonnés BASIC peuvent, pour leur part, profiter d'un mois de CLASSIC en ajoutant 5 000 FC à leur réabonnement de 19 000 FC. Ils paient ainsi 24 000 FC au total pour un bouquet d'une valeur habituelle de 38 000 FC. Les abonnés CLASSIC obtiennent 35 jours d'accès pour un mois de réabonnement.

Sur le satellite, les abonnés NOVA accèdent à un mois de SMART pour 14 500 FC au total, grâce à un supplément de 3 000 FC. La valeur habituelle de SMART est de 22 000 FC.

Le passage de SMART à SUPER revient à 28 000 FC au total, soit 6 000 FC supplémentaires, pour un bouquet habituellement proposé à 45 000 FC. Les abonnés SUPER peuvent accéder à GLOBAL pour 48 000 FC au total, en ajoutant 3 000 FC à leur réabonnement, contre une valeur habituelle de 58 000 FC. Enfin, les abonnés GLOBAL bénéficient également de 35 jours d'accès pour un mois de réabonnement.

Séries, jeunesse et football au programme

Cette campagne s'appuie sur une offre de divertissement variée. De nouvelles télénovelas viennent compléter la programmation destinée aux amateurs de séries, tandis que de nouveaux dessins animés attendent les plus jeunes.

Le football conserve une place de choix, avec la poursuite de LaLiga, de la Bundesliga et de la Saudi Pro League. Cette dernière permettra notamment de suivre Cristiano Ronaldo dans sa quête du cap historique des 1 000 buts en carrière.

StarTimes annonce également d'autres cadeaux surprise durant cette période festive, prolongeant ainsi les avantages de la campagne au-delà des offres de réabonnement.

Avec cette Promo Noël, l'opérateur entend accompagner les moments de partage en famille et faciliter l'accès à ses bouquets supérieurs. La campagne se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2027.